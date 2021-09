PS5: Großer Meilenstein erreicht – Die schnellstverkaufte PlayStation-Konsole in UK

Laut den Erhebungen von GfK Chart-Track verkaufte sich die PlayStation 5 in Großbritannien mehr als eine Million Mal. Weiter heißt es, dass dieser Meilenstein von keiner PlayStation-Konsole schneller erreicht wurde als von der PS5.

Im Laufe des heutigen Tages erreichten uns bereits die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien, denen sich entnehmen ließ, dass sich Nintendos Switch auf der Insel weiterhin auf Erfolgskurs befindet.

Ergänzend zur Veröffentlichung der Software-Charts nannten die Marktforscher von GfK Chart-Track Details zum Verkaufsmonat August 2021 und wiesen darauf hin, dass sich die PlayStation 5 im vergangenen Monat zur meistverkauften Konsole Großbritanniens aufschwang – gefolgt von der Switch und der Xbox Series X/S.

2021 mehr als 1,4 Millionen Konsolen verkauft

Unter dem Strich wurden im August 2021 rund 155.000 Konsolen in Großbritannien verkauft. Damit erhöht sich die Anzahl der im Jahr 2021 auf der Insel abgesetzten Videospiel-Konsolen auf mehr als 1,4 Millionen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus von knapp 33 Prozent. Die Anzahl der im August 2021 verkauften Spiele beläuft sich laut GfK Chart-Track auf 1,86 Millionen – ein Plus von 6,3 Prozent.

Doppelten Grund zum Feiern haben die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment. Zum einen feierte die PlayStation 5 den nächsten großen Meilenstein und konnte sich in Großbritannien mittlerweile mehr als eine Million Mal verkaufen. Des Weiteren berichtet GfK Chart-Track, dass sich die PS5 mit diesem Erfolg zur schnellstverkauften PlayStation-Konsole auf der Insel entwickelt.

Unter dem Strich benötigte die PS5 aller Lieferengpässe der vergangenen Monate zum Trotz lediglich 39 Wochen, um die Marke von einer Million abgesetzter Einheiten in Großbritannien. Beim bisherigen Rekordhalter in Form der PlayStation 4 waren es noch 42 Wochen.

Quelle: GamesIndustry

