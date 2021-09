Pumpkin Jack: Düsterer Plattformer erscheint für die PS5 – Technische Details & Trailer

"Pumpkin Jack" findet den Weg auf die PlayStation 5.

Nachdem der unterhaltsame Plattformer „Pumpkin Jack“ Anfang des Jahres für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde, kündigte der verantwortliche Publisher Headup Games heute weitere Umsetzungen an.

Wie bekannt gegeben wurde, wird das düstere Abenteuer Ende des kommenden Monats für die New-Generation-Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S veröffentlicht. Es versteht sich sicherlich von selbst, dass auf den neuen Konsolen diverse technische Verbesserungen mit von der Partie sind. Sowohl auf der PlayStation 5 als auch der Xbox Series X werden dabei zwei unterschiedliche Darstellungs-Modi geboten.

Diese technischen Verbesserungen warten auf euch

Zum einen haben wir es mit dem Performance-Modus zu tun. Hier werden euch eine dynamische Auflösung mit bis zu 4K sowie eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde spendiert. Nummer Zwei im Bunde ist der Quality-Modus, der neben 4K und 30FPS diverse grafische Optimierungen wie bessere Schatten und hochwertigere Effekte liefert. Zudem sind hier kleinere Ray-tracing-Effekte an Bord. Am spielerischen Grundkonzept von „Pumpkin Jack“ wird sich auf den neuen Konsolen nichts ändern.

Ihr schlüpft in die Rolle des Kürbislords und nehmt den Kampf gegen eine düstere Bedrohung auf. „An jeder Ecke lauern herausfordernde Bestien und du musst die Kunst der Combo-Angriffe, des Ausweichens und des Timings beherrschen, um dynamische Echtzeitkämpfe zu überleben! Schalte Waffen frei und setze sie klug ein, um alle deine Gegner zu vernichten“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Die Next-Gen-Version von „Pumpkin Jack“ erscheint am 27. Oktober 2021 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung.

