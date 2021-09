Black Ops Cold War & Warzone: Cinematic-Trailer zu Season 6 deutet Änderungen an Verdansk an

In der nächsten Woche startet die neue Season in "Call of Duty: Black Ops Cold War" und "Call of Duty: Warzone". Passend dazu wurde auch ein Cinematic-Trailer veröffentlicht, der einige Neuerungen verspricht.

Activision und Treyarch haben einen neuen Trailer zu der in der kommenden Woche für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ startenden sechsten Season veröffentlicht. Damit gewährt man bereits einen ersten Ausblick auf einige Änderungen, die Verdansk heimsuchen werden.

Das Chaos greift um

Stitch und Kitsune beginnen mit der Übertragung der Nummer-Gehirnwäsche, die Adler und andere Agenten gefährdet. Bereits in der letzten Season hatten sich Woods und Hudson damit beschäftigt, dass Adler die Seiten gewechselt haben soll. Des Weiteren sind in den Bunkern zahlreiche Sprengladungen detoniert. Dies hat zur Folge, dass unter anderem das Stadion zerstört wurde.

Somit können sich die „Warzone“-Spieler auf einige Änderungen einstellen, die ab dem 7. Oktober 2021 in Verdansk zu sehen sein werden. Im November wird parallel zu „Call of Duty: Vanguard“ auch eine komplett neue Karte in den Battle Royale-Shooter gebracht, mit der die Spieler auf eine pazifische Insel reisen werden.

Mit der neuen Season werden die Spieler selbstverständlich auch einige weitere Inhalte erhalten, die in einem Battle Pass eingebunden sein werden. Dazu zählen neue Operator, Outfits, Waffen, Waffenskins, Calling Cards, Embleme und mehr. Konkrete Details zu den Battle Pass-Inhalten wurden bisher nicht verraten. Dies gilt auch für die neuen Karten und Spielmodi, die im Multiplayer von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ zur Verfügung stehen werden.

Sobald entsprechende Details enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Hier ist erst einmal der neue Cinematic-Trailer zu Season 6:

