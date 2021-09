Hitman 3: Season of Envy gestartet – Trailer & Details zu den gebotenen Inhalten

"Hitman 3" startet in die neue Season.

Seit dem offiziellen Release Anfang des Jahres wird der von IO Interactive entwickelte Stealth-Action-Titel „Hitman 3“ in regelmäßigen Abständen mit neuen Inhalten bedacht.

Am heutigen Mittwoch startete unter dem Namen „Season of Envy“ die nächste Staffel von „Hitman 3“, die natürlich diverse neue Inhalte mit sich bringt. Zur Einstimmung auf die neue Season stellten die Macher von IO Interactive einen passenden Trailer bereit, in dem etwas näher auf die unterschiedlichen Inhalte eingegangen wird, die euch in den kommenden Tagen und Wochen ins Haus stehen werden.

Elusive-Targets und weitere Inhalte

Geboten werden beispielsweise verschiedene neue Elusive-Targets, die in den nächsten Wochen Kurs auf die Spielwelt von „Hitman 3“ nehmen. Wie gehabt, habt ihr lediglich einen Versuch, um die seltenen Ziele zur Strecke zu bringen und die damit verbundenen Belohnungen freizuschalten.

Zum Thema: Hitman 3: Season of Lust gestartet – Roadmap, Trailer & Details

Zu den weiteren Inhalten, die ihr im Rahmen der „Season of Envy“ freischalten könnt, gehören ein neuer Anzug, die Waffentarnung „Green Eye“ für das Scharfschützengewehr „Jaeger 7“, der Eskalationsauftrag „Envy Convention“ oder das „The Cat’s Claw“ genannte Messer.

Weitere Details zu den Extras und Inhalten der „Season of Envy“ haben wir hier für euch zusammengefasst.

