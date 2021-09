Deal der Woche: Rollenspiel ist neues Angebot der Woche

Der nächste Deal of the Week ist da. Eine Woche lang könnt ihr ein populäres Rollenspiel aus dem Hause Bethesda günstiger in euren Besitz bringen.

Die "The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition" ist der neuste Deal of the Week.

Nachdem im PlayStation Store gestern ein Schwung neuer Deals an den Start ging, kann auch das Angebot der Woche in Anspruch genommen werden. Im Preis reduziert wurde diesmal die „The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition“, die ihr bis zum kommenden Donnerstag günstiger bekommt.

Für weniger als 15 Euro

Im Zuge des Deals of the Week könnt ihr die „The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition“ für 14,99 statt 59,99 Euro erwerben. Das entspricht einem Rabatt von 75 Prozent. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Straßenpreis schon lange unterhalb der UVP angesiedelt ist. Bei Amazon bekommt ihr die

Der Produkteintrag zur „The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition“ im PlayStation Store öffnet sich nach einem Klick auf den Link. Gültig ist das Angebot bis zum 7. Oktober 2021.

Falls ihr die Preisgestaltung im PlayStation Store verfolgt, werdet ihr feststellen, dass das Rollenspiel nicht zum ersten Mal im Angebot ist. Schon mehr als 30 Mal wurde die „The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition“ Erhebungen zufolge temporär im Preis gesenkt – meist jedoch auf knapp über oder unter 20 Euro, sodass sich der heutige Deal durchaus sehen lassen kann.

Weitere Deals im PlayStation Store

Schon gestern ging ein umfangreicher Sale an den Start, in dessen Rahmen mehr als 100 Spiele im Preis gesenkt wurden. Dazu zählen Games wie „Dreams“, „Battlefield 5“, „The Last of Us Part 2“, „Days Gone“, „Dishonored“ und viele weitere Titel. Unsere Meldung mit vielen Preisen öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link.

Mehr zum PlayStation Store:

Auch die PlayStation Plus-Spiele für Oktober 2021 wurden gestern enthüllt, sofern ihr für Spiele jenseits der Abo-Gebühren kein Geld ausgeben möchtet. In diesem Fall müsst ihr allerdings bis zur Freischaltung in der kommenden Woche warten. Nach wie vor stehen die „Gratis-Games“ für September 2021 zum Download bereit.

