Ghost of Tsushima: Update 2.11 mit Changelog veröffentlicht

Sucker Punch Productions hat für den „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ (PLAY3.DE-Test) ein Update auf die Version 2.11 veröffentlicht. Es behebt ein Remote-Play-Problem und bringt verschiedene andere Verbesserungen für das Spiel mit sich. Nachfolgend könnt ihr euch die Patchnotes durchlesen:

Ghost of Tsushima Update 2.11 – Changelog

UI zum Verfolgen des Fortschritts bei den Trophäen von Common Courtesy hinzugefügt

Touchpad-Gesten für Remote Play korrigiert

Die Belohnungen für Trials of Iyo in Legends wurden erhöht

Cosmetics von New Game Plus wiederhergestellt, die in Legends bei einigen Benutzern fehlten

Weitere Fehlerkorrekturen und Anpassunge

Die Neuveröffentlichung des Samurai-Epos aus dem Jahr 2020 enthält visuelle und auf die Performance bezogene Verbesserungen, die auf der PS5 die Ladezeiten auf wenige Sekunden reduzieren und die Übertragung von Spielständen zwischen der PS4- und PS5-Version des Spiels ermöglichen. Außerdem gibt es mit der Insel Iki einen brandneuen Ort zu erkunden.

Wer „Ghost of Tsushima“ für die PS4 besitzt, kann seine Kopie zum Preis von 29,99 Euro einem Upgrade auf die PS5-Version des „Director’s Cut“ unterziehen. Möchtet ihr die PS4-Version des „Ghost of Tsushima: Director’s Cuts“ einem Upgrade auf die technische aufpolierte PS5-Version unterziehen, dann werdet ihr mit zehn Euro zur Kasse gebeten. Mehr zu „Ghost of Tushima“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

