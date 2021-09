God of War Ragnarök: Kratos‘ Synchronsprecher nennt Grund für die Verschiebung auf 2022

"God of War: Ragnarök" erscheint 2022.

Wie vor ein paar Wochen bekannt gegeben wurde, gehört auch „God of War: Ragnarök“ zu den Titeln, die sich auf das Jahr 2022 verschieben.

Nachdem von offizieller Seite bisher die Rede davon war, dass die Verschiebung von „God of War: Ragnarök“ auf die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen zurückzuführen ist, lieferte Christopher Judge, die Synchronstimme von Kratos, in einem aktuellen Statement einen weiteren Grund. Wie es heißt, musste Judge im August 2019 gleich mehrere operative Eingriffe über sich ergehen lassen und befindet sich seitdem auf dem Weg der Regeneration.

Judge führte aus: „Ich muss entgegenkommend sein. Dies wurde von niemandem genehmigt. Ragnarök wurde wegen mir verschoben. Im August 2019 konnte ich nicht laufen. Ich musste mich einer Rückenoperation unterziehen, beide Hüften wurden ersetzt und es gab eine Knieoperation. Sie warteten auch auf mich in der Reha. Keine Drohungen, […] nichts als Liebe und Unterstützung. Und Sony Santa Monica hat nie ein Wort über die Verzögerung und deren Ursache gesagt. Studios sind Arschlöcher, aber diese Firma von oben bis unten sollte uns Hoffnung machen.“

Des Weiteren bestätigte Judge, dass die Verantwortlichen der Sony Santa Monica Studios Dinge für ihn getan haben, über die er nicht öffentlich sprechen kann. Allerdings möchte er die Gelegenheit nutzen, um sich noch einmal bei dem Studio beziehungsweise für dessen Unterstützung zu bedanken.

„God of War: Ragnarök“ erscheint für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

