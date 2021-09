Layers of Fear 3: Der erste Teaser zum Nachfolger – Release erfolgt 2022

Nachdem die laufenden Arbeiten an einem neuen "Layers of Fear"-Ableger bereits vor einer Weile bestätigt wurden, veröffentlichten die Entwickler von Bloober Team nun den ersten Teaser zum Nachfolger. Diesem lässt sich unter anderem entnehmen, dass "Layers of Fear 3" 2022 erscheinen soll.

Im Sommer dieses Jahres erreichten uns erste Details zu neuen Projekten, die sich aktuell beim polnischen Entwicklerstudio Bloober Team in Arbeit befinden.

Darunter befand sich unter anderem ein neuer Ableger der Horror-Serie „Layers of Fear“, zu dem heute ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht wurde. Wie dieser verdeutlicht, orientiert sich der mittlerweile dritte Teil der Reihe wieder mehr am originalen „Layers of Fear“. Darüber hinaus geht aus dem Teaser hervor, dass der Nachfolger 2022 erscheint und auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht.

Layers of Fear der Durchbruch des Studios

„Layers of Fear war für uns ein bahnbrechendes Projekt“, führte Piotr Babiebo, der CEO von Bloober Team aus. „Es ebnete den Weg für Bloober Team und begann unser schnelles Wachstum, sodass wir mehr Geschichten entdecken konnten, die wir erzählen wollten. Ich bin wirklich froh, dass wir in diese Welt zurückkommen, weiser und erfahrener.“

„Für mich ist es wichtig, dass wir diese Ankündigung während der Tokyo Games Show machen, da Japan für viele von uns die Wiege der psychologischen Horrorspiele ist. Als Studio haben wir noch zwei weitere Projekte in Arbeit, eines in der Produktion und eines in der Vorproduktion“, heißt es weiter.

Wann mit der Enthüllung weiterer Details zu „Layers of Fear 3“ zu rechnen ist, wurde bisher leider nicht verraten.

