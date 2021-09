The Game Awards 2021: Präsenzveranstaltung bestätigt – Los Angeles als Austragungsort

Geoff Keighley ist der Mann hinter den jährlichen Game Awards.

So wie in jedem Jahr finden auch 2021 die Game Awards statt. Im Gegensatz zum letzten Mal wird die Veranstaltung jedoch vor Ort ausgetragen. Genauer beschrieben findet das Event im Microsoft Theater statt, das sich in Los Angeles befindet. Wie der Name es vermuten lässt, wird das Theater vom US-amerikanischen Technologieunternehmen Microsoft gesponsert.

Übertragung auf sämtlichen Plattformen

Natürlich könnt ihr die Game Awards trotzdem über das Internet verfolgen. Auf über 40 Social Media- und Streaming-Plattformen wird das Event übertragen.

Als Termin wird der 9. Dezember angegeben. Zum diesjährigen Programm ist noch nichts bekannt. Sobald wir dazu etwas erfahren, werden wir es euch umgehend wissen lassen.

Wie auch sonst könnt ihr mit mehreren Weltpremieren, Musikauftritten und Demo-Versionen rechnen. Zudem werden einmal mehr die erfolgreichsten Spiele dieses Jahres ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr konnte vor allem „The Last of Us Part 2“ mächtig abräumen. Der PlayStation-Hit wurde zum Spiel des Jahres 2020 gekürt und konnte sich in fünf weiteren Kategorien durchsetzen.

Mit den Game Awards 2020 wurde ein beeindruckender Zuschauerrrekord aufgestellt: Insgesamt konnten unglaubliche 83 Millionen Zuschauer registriert werden. Stellenweise sollen mehr als 8 Millionen Menschen gleichzeitig zugesehen haben. Ein Jahr zuvor waren es „nur“ 45,2 Millionen Zuschauer.

Related Posts

Zu diesem Erfolg hat auch die Streaming-Community beigetragen. Über 9000 Twitch-Streamer haben auf das Event live reagiert und dem Veranstalter damit zu einer größeren Reichweite verholfen. Daher wird das sogenannte Co-Streaming auch dieses Mal in vollem Umfang unterstützt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Game Awards 2021