Yu-Gi-Oh! Master Duel: Releasezeitraum und Story-Modus für Einzelspieler bestätigt

"Yu-Gi-Oh! Master Duel" erscheint im Winter 2021.

Bekanntermaßen wird bei Konami aktuell an „Yu-Gi-Oh! Master Duel“ gearbeitet, das sich für die Konsolen sowie den PC in Entwicklung befindet. Im Zuge der Tokyo Game Show 2021, die COVID-19-bedingt lediglich in einem digitalen Format stattfinden kann, nannte das Unternehmen frische Details zum neuesten Ableger der beliebten Serie.

Einen handfesten Termin wollte Konami zwar auch weiterhin nicht nennen, grenzte aber zumindest das Releasezeitfenster ein und wies darauf hin, dass „Yu-Gi-Oh! Master Duel“ im Laufe des Winters 2021 das Licht der Welt erblicken wird. Des Weiteren wurde versprochen, dass auch an die Einzelspieler unter euch gedacht wurde.

Konami stellt Turniere mit spannenden Preisen in Aussicht

So wird „Yu-Gi-Oh! Master Duel“ diverse Modi für Solisten umfassen – darunter einen klassischen Story-Modus, der euch eine spannende Geschichte erzählen und euch die Möglichkeit bieten soll, gegen bekannte Charaktere des „Yu-Gi-Oh!“-Universums anzutreten. Wer sich hingegen mit Spielern aus aller Welt messen möchte, wird unter anderem bei kommenden Turnieren auf seine Kosten kommen, die laut Konami spannende Preise wie packende Duelle gleichermaßen versprechen.

Zum Thema: Yu-Gi-Oh! Master Duel: Für PS5 und PS4 angekündigt – Infos und Trailer

„Wir hoffen, dass dieses neue Spiel von allen auf der ganzen Welt genossen wird. Es wird Turniere auf vielen Ebenen für kompetitives und gelegentliches Spiel angeboten. Wir wollen es auch zu einem offiziellen Event bei der Yu-Gi-Oh! World Championship machen, dem Höhepunkt des offiziellen Kartenspiels/Trading Card Games“, hieß es hierzu bereits.

„Yu-Gi-Oh! Master Duel“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Nintendos Switch.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Yu-Gi-Oh! Master Duel