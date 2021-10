Assassin’s Creed Valhalla: Herbst-Roadmap veröffentlicht

Diese Downloads erwarten euch in den kommenden Monaten.

Ubisoft hat die Herbstpläne für „Assassin’s Creed Valhalla“ herausgegeben und dabei sowohl Titel-Updates als auch neue Inhalte bestätigt. So sollen in den kommenden Monaten zwei Titel-Updates, eine Erweiterung und ein neues Festival an den Start gehen.

Den Anfang macht das Titel-Update 1.3.2 am 5. Oktober 2021. Die Liste der bekannten Probleme in „Assassin’s Creed Valhalla“ umfasst eine Übersicht über die Fehler, die mit zukünftigen Updates behoben werden sollen. Damit erhaltet ihr eine Vorstellung davon, welche Fehlerbehebungen zu erwarten sind.

Discovery Tour ab Mitte Oktober

Die Erweiterungwird am 19. Oktober 2021 veröffentlicht. Die lehrreiche Erfahrung, die den Spielern die Möglichkeit gibt, die Geschichte und Kultur der Welt des Wikingerzeitalters zu erkunden und mit ihr zu interagieren, wird für alle Besitzer von „Assassin’s Creed Valhalla“ kostenlos sein.

Eine eigenständige Version von „Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger“ wird für den PC zum Launch über Ubisoft Connect und den Epic Games Store bereitgestellt. Der Preis liegt bei rund 20 Euro. Die Standalone-Fassung folgt Anfang 2022 ebenfalls für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Stadia und Luna.

Das „Assassin’s Creed Valhalla“-Update 1.4.0 wird später im Herbst zum Download bereitgestellt, ebenso wie das Oskoreia-Festival. Es ist ein kostenloses, zeitlich begrenztes Event.

Die letzte Aktualisierung des Spiels mit der Versionsnummer 1.31 wurde am 7. September 2021 zum Download bereitgestellt. Sie fügte dem Modus Flussüberfälle neue Inhalte hinzu, darunter drei Flüsse (Erriff, Berbha und Rhein), neue Belohnungen und Fähigkeiten.

Außerdem wurde ein neuer Schwierigkeitsgrad eingeführt, der den Schaden verdoppelt, die Effektivität von Rationen um 40 Prozent verringert und das Zeitfenster für Paraden um 38 Prozent reduziert. Weitere Meldungen zu „Assassin’s Creed Valhalla“ sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

