Far Cry 6: Munitionstypen, Pferde, Transmog und mehr im Video

In "Far Cry 6" seid ihr mit ungewöhnlichen Waffen unterwegs.

Ubisofts kommender Shooter „Far Cry 6“ ist nur noch wenige Tage von der Veröffentlichung entfernt. Grund genug, dachte sich der Publisher offenbar, um den Interessenten nochmals zu zeigen, was sie in diesem Titel erleben werden.

Video zeigt verschiedene Features

Passend dazu wurde ein Video veröffentlicht, in dem sechs neue Features vorgestellt werden. Während es viele bekannte Informationen gibt, wie zum Beispiel die Möglichkeit, zwischen einer männlichen und einer weiblichen Hauptfigur zu wählen, werden ebenfalls neue Details erwähnt.

Zu sehen sind im neuen Video zu „Far Cry 6“ unter anderem Munitionstypen, die von panzerbrechend bis hin zu Brand- und Giftmunition reichen. Je nach Gegner solltet ihr offenbar verschiedene Munitionstypen bereithalten, wobei panzerbrechende Munition natürlich effektiver gegen schwere Gegner ist.

Ebenfalls wird im Video das Ausrüstungssystem angesprochen, das verschiedene Fähigkeiten bietet, darunter das automatische Löschen von Bränden oder ein Geschwindigkeitsschub. Außerdem gibt es das Transmog-System, mit dem man die Werte einer Ausrüstung beibehalten und gleichzeitig ihr Aussehen verändern kann. Pferde sind ebenfalls erwähnenswert, da sie gut geeignet sind, um steiles und felsiges Terrain zu durchqueren.

Weitere Meldungen zu Far Cry 6:

Selbst Hand anlegen könnt ihr schon bald: „Far Cry 6“ erscheint am 7. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC und Google Stadia. In der Zwischenzeit könnt ihr in unserer Themen-Übersicht weitere Details zum Shooter nachlesen.

Das Video auf Youtube anschauen

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Far Cry 6