Final Fantasy XVI: Yoshida verspricht einen weitläufigen Skill-Tree

Im Rahmen der diesjährigen Tokyo Game Show 2021 gehörte Naoki Yoshida, der Director und Produzent des Rollenspiels „Final Fantasy XVI“, zu den gefragten Gesprächspartnern.

In einem Interview, das von niemand geringerem als dem „Final Fantasy“-Erfinder Hironobu Sakaguchi geführt wurde, verlor Yoshia ein paar Worte über sein aktuelles Projekt. Auch wenn „Final Fantasy XVI“ mit vorgefertigten Helden daherkommt, soll euch laut Yoshida die Möglichkeit geboten werden, diese hinsichtlich ihrer Fertigkeiten so weit anzupassen, dass eine individuelle Spielerfahrung gewährleistet ist.

Rollenspiel nähert sich seiner Fertigstellung

Demnach wird „Final Fantasy XVI“ mit einem umfangreichen Skill-Tree versehen, der die Spieler langfristig motivieren soll. „Normalerweise gibt es zwei Möglichkeiten, einen Charakter zu spielen. Du kannst dich entweder in die Lage eines vordefinierten Protagonisten versetzen oder wie in [Final Fantasy] 14 dein eigener Protagonist werden. Aber selbst in dem Fall, in dem Sie einen vordefinierten Helden spielen, ist es besser, den Fortschritt des Charakters anpassen zu können, da dies mehr Spieloptionen bietet“, so Yoshida.

„Final Fantasy XVI“ befindet sich für die PlayStation 5 in Entwicklung und wird auf den Konsolen zeitexklusiv für Sonys neue Plattform erscheinen. Wie Yoshida kürzlich bestätigte, sind die Arbeiten am Hauptszenario des Rollenspiels abgeschlossen.

Derzeit arbeiten die Entwickler von Square Enix am finalen Feinschliff der Kampagne sowie den Nebenquests.

