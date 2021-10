Tales of Arise: In dieser Woche erscheint ein „Sword Art Online“-DLC

Bandai Namco Entertainment wird in wenigen Tagen einen neuen DLC zu dem Japano-Rollenspiel "Tales of Arise" veröffentlichen. Damit kommt eine Kollaboration mit "Sword Art Online" zustande.

Vor wenigen Wochen veröffentlichte Bandai Namco Entertainment das Japano-Rollenspiel „Tales of Arise“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam). Nun haben die Verantwortlichen bekanntgegeben, dass sich die Spieler bereits am Donnerstag, den 7. Oktober 2021 auf einen kostenpflichtigen DLC einstellen können.

Eine packende Kollaboration

Demnach können sich die Spieler auf eine Kollaboration mit „Sword Art Online“ freuen. Wer sich das DLC-Paket kauft, kann gegen Kirito und Asuna aus „Swort Art Online“ kämpfen, Kiritos Waffe ergattern und neue Outfits für Alphen, Shionne und Law erhalten. Eine exklusive Mystic Arte wird ebenfalls in dem Paket zu finden sein. Damit man bereits einen Eindruck erhält, hat Bandai Namco Entertainment auch einen offiziellen Trailer zu dem Paket veröffentlicht.

Vor kurzem hatte der Publisher bereits bestätigt, dass die Auslieferungszahlen von „Tales of Arise“ die Marke von einer Million Einheiten übertroffen haben. Dadurch hat sich der neueste Ableger auch direkt zum am schnellsten verkauften Teil der Rollenspielreihe aufgeschwungen. Die Kritiken hatten ebenfalls ein großartiges Rollenspiel versprochen, das sich einen der höchsten Wertungsschnitte des Jahres erzielen konnte.

