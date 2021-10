PS5: Sonys First-Party-Titel werden nicht simultan für den PC erscheinen, meint Shawn Layden

"Horizon: Zero Dawn" wurde im vergangenen Jahr für den PC veröffentlicht.

Nachdem in der Vergangenheit bereits First-Party-Titel wie „Horizon: Zero Dawn“ oder „Days Gone“ den Weg auf den PC fanden, kündigte Sony Interactive Entertainment kürzlich die „Uncharted Legacy of Thieves Collection“ an, die sowohl für die PS5 als auch den PC erscheinen wird.

In einem aktuellen Interview sprach Shawn Layden, das ehemalige Oberhaupt der PlayStation Studios, über die Veröffentlichung von First-Party-Titeln für den PC und wies darauf hin, dass wir seiner Meinung nach nicht damit rechnen sollten, dass Sony Interactive Entertainment der Strategie von Microsoft folgt. Während Microsoft die hauseigenen First-Party-Produktionen zeitgleich für den PC und die Xbox-Plattformen veröffentlicht, wird sich Sony Interactive Entertainment laut Layden auch zukünftig etwas Zeit zwischen den Veröffentlichungen lassen.

Es müssen neue Zielgruppen erschlossen werden

„Die Idee, auf den PC zu wechseln – und ich glaube nicht, dass PlayStation die Titel jemals am ersten Tag auf den PC bringt, aber weißt du, sag niemals nie – die Strategie jedoch, die wir entwickelten, als ich dort war, war, dass wir müssen dorthin gehen müssen, wo diese neuen Kunden sind und wo diese neuen Fans könnten sein“, so Layden.

Er führte aus: „Wir müssen dorthin gehen, wo sie sind, weil sie beschlossen haben, nicht zu mir nach Hause zu kommen. Also muss ich jetzt zu ihnen nach Hause. Und wie kommt man am besten zu ihnen nach Hause? Warum nehme ich nicht eines unserer meistverkauften Spiele, das den Markt bereits aufgemischt hat und das bereits seit 18 Monaten oder 24 Monaten auf dem Markt ist? Es gibt keine wirklichen Einzelhandelsaktivitäten mehr von diesem Titel.“

„Ich tausche also keinen Verkauf gegen einen anderen ein, und bringe es auf die PC-Plattform […] Ihr habt euch entschieden, nicht auf die PlayStation zu kommen, aber lasst mich euch zeigen, was euch fehlt“, heißt es abschließend.

