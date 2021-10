Battlefield 2042: Button-Befehle/Steuerung auf PS4 und PS5 – Tipps von DICE

Der Launch von "Battlefield 2042" lässt bis November auf sich warten.

Heute ging die Beta von „Battlefield 2042“ (hier vorbestellen) an den Start. Zunächst teilnehmen können daran Spieler mit einer EA Play-Mitgliedschaft. Morgen stoßen Vorbesteller dazu. Die Open Beta startet am 8. Oktober 2021.

Plus-System, Tickets und mehr

Passend zum Start der Testphase haben Electronic Arts und DICE auf der offiziellen Seite ein paar Tipps zur Beta von „Battlefield 2042“ veröffentlicht. Aufgelistet sind dort unter anderem die Tastenbelegungen der PlayStation-Controller. Auch zu den Modi der Beta und zur Funktionsweise bestimmter Features wurden ein paar Worte hinterlassen.

Beispielsweise wird erklärt, wie ihr „Eroberung“ in „Battlefield 2042“ spielt. Im Spielverlauf haltet und erobert ihr auf der Karte möglichst viele Sektoren. Je größer das Territorium ist, das ihr mit euren Verbündeten erobert und haltet, desto schneller geht es den Feinden an den Kragen.

Ebenfalls werden im offiziellen Guide die Tickets angesprochen. Sie sind eine gemeinsame Team-Ressource. Je mehr Tickets euer Team besitzt, desto mehr Respawns sind möglich, was wiederum einen Einfluss auf die Zahl der aktiven Soldaten hat. Und je mehr Tickets ein Team hat, desto weniger hat der Gegner, was für ihn einen Nachteil darstellt. Nachfolgend sind alle Tipps verlinkt.

Zu den Themen des offiziellen Guides zählen:

Tastenbelegung der PS4- und PS5-Versionen

Natürlich ist es im Zuge der Beta wichtig, sich die Tasten- bzw. Buttonbelegung zu verinnerlichen. Nachfolgend seht ihr, was passiert, wenn ihr auf einen bestimmten Button klickt:

Bewegen: Linker Stick

Sprinten: Linker Stick (klicken)

Schauen: Rechter Stick

Nahkampf: Rechter Stick (klicken)

Ducken: Kreis-Taste

Bauchlage: Kreis-Taste (halten)

Rutschen: Kreis-Taste (während Sprint)

Springen: Kreuz-Taste

Überspringen: Kreuz-Taste + auf Hindernis zubewegen

In/aus Fahrzeug steigen: Quadrat-Taste

Wiederbeleben: Quadrat-Taste (halten)

Plus-Menü: L1 (halten)

Comorose/Pingen: R1 (halten)

Zoomen: L2

Schießen: R2

Primär-/Sekundärwaffe wechseln: Dreieck-Taste

Spezialität: Richtungstaste links

Gadget öffnen: Richtungstaste rechts

Granate: Richtungstaste oben

Nachladen: Quadrat-Taste

Anforderungsmenü: R1 (halten) + Anforderungen auswählen

Karte: Touchpad (drücken)

Menü: OPTIONS-Taste

Sitzplatz wechseln (Fahrzeug): Kreuz-Taste

Die Tastenbelegungen bzw. Steuerung der PC- und Xbox-Versionen findet ihr hier und hier.

Mehr zu Battlefield 2042:

„Battlefield 2042“ kommt am 19. November 2021 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Falls ihr vor dem finalen Launch des DICE-Shooters mehr über den Titel in Erfahrung bringen möchtet, dann werft einen Blick auf unsere Themen-Übersicht zu „Battlefield 2042“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042