Black Ops Cold War & Warzone: Battle Pass-Trailer zur sechsten Saison stellt die neuen Inhalte vor

Morgen startet die neue Saison in "Call of Duty: Black Ops Cold War" und "Call of Duty: Warzone". Mit einem neuem Trailer stellt man uns bereits die Battle Pass-Inhalte vor.

Activision, Treyarch und Raven Software werden am morgigen Donnerstag, den 7. Oktober 2021 die neueste Saison für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ an den Start bringen. Damit man bereits einen ersten Eindruck von den neuen Inhalten erhält, die im Battle Pass enthalten sein werden, haben die Verantwortlichen auch einen entsprechenden Trailer bereitgestellt.

100 Stufen voller neuer Inhalte

Unter anderem wird Alex Mason als neuer Operator ins Spiel kommen, wobei sein Alaska-Skin beim Freischalten des Premium Passes gewährt wird. Der Aurora Borealis-Skin wird hingegen hinter Stufe 100 versteckt sein. Des Weiteren werden auch wieder zwei neue Waffen in der Saison enthalten sein. Die .410 Ironhide ist eine neue Schrotflinte, die auf Stufe 15 freigeschaltet wird, während auf Stufe 31 die Grav als neues Sturmgewehr auf die Spieler warten wird.

Selbstverständlich kann man sich im Battle Pass auch weitere Talismane, Fahrzeugskins, Waffenbaupläne, Outfits, Embleme, Callings Cards und vieles mehr verdienen. Zudem wird angedeutet, dass am 12. Oktober 2021 etwas Großes auf die Spieler hinzukommen wird, das sich aktuell noch unter Verschluss befindet.

Mehr zum Thema: Call of Duty Black Ops Cold War – Details zur neuen Zombie-Karte enthüllt

Treyarch hat im Weiteren auch schon verraten, dass man mit dem Start der sechsten Saison Änderungen an der Waffenbalance im Multiplayer vornehmen wird. Dabei sollen die Marshal, die EM2 sowie die TEC-9 abgeschwächt werden. Die Nailgun wird wiederum verbessert. Auch Schrotflinten sollen im Allgemeinen etwas aufgewertet werden. Konkrete Details zu den geplanten Änderungen kann man auf der offiziellen Seite entdecken.

Vom 8. bis zum 11. Oktober 2021 wird auch ein Double XP- und Double Weapon-XP-Event stattfinden. Somit kann man sich in den ersten Tagen schneller durch die Ränge arbeiten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone