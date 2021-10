Far Cry 6: Test-Wertungen in der Übersicht

Der Launch von "Far Cry 6" erfolgt am morgigen Donnerstag.

Heute durften die ersten Tests zu „Far Cry 6“ veröffentlicht werden. Und die Ergebnisse sind sehr durchwachsen. Basierend auf 21 Reviews liegt der Metascore momentan bei 75. Einige Redaktionen sind begeistert, während andere Tester darauf verweisen, dass euch eine altbekannte und daher recht gewöhnliche Kost erwartet. Nachfolgend ein paar Stimmen:

Hoby Consoleras: „Die Insel Yara, auf der Far Cry 6 spielt, fühlt sich wirklich lebendig an. Wir haben es genossen, ‚die Revolution zu machen‘ und gegen einen der besten Bösewichte der Saga, Anton Castillo, zu kämpfen. Aber was uns an diesem ‚Sandkasten‘ am meisten gefällt, ist, dass man einfach durch die Straßen von Esperanza, den Dschungel oder die Strände spazieren gehen kann und dabei unglaublich lustige Situationen vorfindet.“

: „Far Cry 6 ist ein Spiel, das versteht, wie wichtig es ist, sich gegen den Faschismus zu wehren und als Teil deiner eigenen persönlichen Revolution Stellung zu beziehen. Dennoch wird es oft durch das Gameplay gebremst, das sich von dieser Idee distanzieren will, während du niedliche Welpen anschmachtest und ausgefallene Granatwerfer abfeuerst.“

XGN: „Far Cry 6 ist dank großartigem Gunplay und atemberaubender Grafik eine gute Ergänzung der geliebten Shooter-Franchise. Es ist jedoch schade, dass es einige wirklich ärgerliche Bugs, Abstürze und Probleme mit der Quality of Life gibt, die dich aus dem Erlebnis herausreißen. Die Geschichte macht so viel Spaß, wenn Esposito auf dem Bildschirm zu sehen ist, was leider nicht genug ist.“

VGC: „Wenn du dich für ein weiteres Far Cry-Spiel interessierst, das den Far Cry-Kram so macht, wie er seit 10 Jahren gemacht wird, wirst du wahrscheinlich eine gute Zeit haben. Aber wenn du mit dieser Art von Spiel bereits an deine Grenzen gestoßen bist, ist Far Cry 6 das beste Beispiel, warum das Design von Open-World-Spielen so dringend eine Revolution braucht.“

Test-Wertungen in der Übersicht:

Impulsgamer – 94

Hobby Consololas – 91

WellPlayed – 90

God is a Geek – 90

Gamepressure – 85

Gamers Heroes – 85

Noidy Pixel – 85

COConnected – 85

IGN – 80

VG247 – 80

Jeuxvideo – 80

Hardcore Gamer – 80

Twinfinite – 80

TheGamer – 80

Hey Poor Player – 80

Metro GameCentral – 80

PLAY! Zine – 80

Multiplayer.it – 78

PC Gamer – 75

PlaySense – 75

Games.cz – 70

XGN – 70

Dexverto – 70

Game Revolution – 65

GameOver.gr – 60

Gamer.no – 50

EGM – 40

VGC – 40

Mit der Veröffentlichung weiterer Tests kann sich das Stimmungsbild noch ändern.

Mehr Meldungen zu Far Cry 6:

„Far Cry 6“ erscheint am 7. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC und Google Stadia. In der Zwischenzeit könnt ihr in unserer Themen-Übersicht weitere Details zum Shooter nachlesen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Far Cry 6