Deathloop: Accolades-Trailer veröffentlicht – Ein Geheimnis wurde bisher nicht entdeckt

Laut den Entwicklern der Arkane Studios wartet in der Welt von "Deathloop" ein weiteres Geheimnis auf seine Entdeckung. Geht es nach Level-Designerin Julien Eveillé, dann ist dieses auch nicht allzu schwer zu finden. Darüber hinaus steht heute der offizielle Accolades-Trailer bereit.

"Deathloop" ist für den PC und die PlayStation 5 erhältlich.

Mit „Deathloop“ veröffentlichten Bethesda Softworks und die Entwickler der Arkane Studios im vergangenen Monat einen der besten Shooter des Jahres.

In einem aktuellen Statement gingen die Macher der Arkane Studios noch einmal auf ihr neues Werk ein und wiesen in Person von Level-Designerin Julien Eveillé darauf hin, dass die Spieler in den vergangenen Wochen zahlreiche Geheimnisse der Spielwelt lüfteten. Laut Eveillé wartet ein Geheimnis, das im Prinzip nicht allzu schwer zu finden ist, aber weiterhin auf seine Entdeckung.

Eine Reihe von ungewöhnlichen Begebenheiten

„Ich weiß ganz genau, dass das Internet bisher nicht alles in Deathloop versteckte gefunden hat. Es gibt immer noch ein Geheimnis, von dem ich möchte, dass jemand es entdeckt“, so Eveillé, die der Meinung ist, dass das Geheimnis recht offensichtlich ist. Um es zu entdecken, müsste es zunächst jedoch zu diversen ungewöhnlichen Begebenheiten kommen.

Zum Thema: Deathloop: Der stimmige Trailer zum morgigen Launch des Zeitschleifen-Shooters

„Es ist eine viel größere Konsequenz für ein viel größeres Ereignis, das nur passieren kann, wenn Sie es möglich gemacht haben. Hinzukommt, dass sich Ursache und Folge nicht auf der selben Map befinden“, führte die Level-Designerin von „Deathloop“ aus. Weitere Tipps nannte sie leider nicht.

„Deathloop“ ist für den PC und die PlayStation 5 erhältlich. Um noch unentschlossene Spieler zu ködern, wurde heute der offizielle Accolades-Trailer zum Zeitschleifen-Shooter veröffentlicht, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Deathloop