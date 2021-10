PlayStation Store: Die beliebtesten September-Spiele in der Übersicht

Pro Plattform wurden die 20 beliebtesten Spiele genannt.

In der letzten Stunde hat Sony Interactive Entertainment offizielle Zahlen aus dem vergangenen Monat veröffentlicht. Daraus geht hervor, welche Spiele des PlayStation Stores im September am häufigsten heruntergeladen wurden.

Auf der PlayStation 5 war das Indie-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ am stärksten gefragt. Die PS4-Spieler hingegen waren im Basketball-Fieber und kauften sich den neuesten „NBA 2K“-Ableger. Besitzer einer VR-Brille spielten wie im August am liebsten das Musikspiel „Beat Saber“. Bei den kostenlos spielbaren Titeln befindet sich das kürzlich veröffentlichte „eFootball PES 2022“ an der Spitze, das jedoch weder inhaltlich noch qualitativ überzeugen kann.

Werft jetzt selbst einen Blick auf die am meisten heruntergeladenen Spiele:

PS5-Spiele

Kena: Bridge of Spirits NBA 2K22 Diablo II: Resurrected Deathloop Ghost of Tsushima: Director’s Cut Death Stranding: Director’s Cut Tales of Arise Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla F1 2021 Life is Strange: True Colors Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege It Takes Two Hitman 3 Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Avengers Metro Exodus No Man’s Sky Star Wars Jedi: Fallen Order Watch Dogs: Legion

PS4-Spiele

NBA 2K22 GTA 5 MineCraft Red Dead Redemption 2 Diablo II: Resurrected Need for Speed Heat Fall Guys: Ultimate Knockout The Forest Gran Turismo Sport eFootball PES 2021 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege The Crew 2 F1 2021 Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed The Ezio Collection Kena: Bridge of Spirits Assassin’s Creed Valhalla Assassin’s Creed Origins Horizon Zero Dawn: Complete Edition Insurgency: Sandstorm

PSVR-Spiele

Beat Saber Job Simulator Rick and Morty: Virtual Rick-ality Swordsman VR Vader Immortal: A Star Wars VR Series Creed: Rise to Glory The Walking Dead: Saints & Sinners Superhot VR Cave Digger GORN

F2P-Spiele

eFootball 2022 Fortnite Genshin Impact Rocket League Call of Duty: Warzone Mega Zombie eFootball PES 2021 LITE Splitgate Super Animal Royale Apex Legends

Quelle: PlayStation Blog

