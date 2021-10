Riders Republic: Year 1 Pass und mehr – Ubisoft stellt die ersten Post-Launch-Inhalte vor

Diese Inhalte erwarten euch im ersten Jahr.

Die Spiele von Ubisoft werden in der Regel langfristig unterstützt, was sogenannte Years und Seasons zur Folge hat. Und für das erste Jahr des Titels wurde die offizielle Roadmap zur Verfügung gestellt. Sie umfasst kostenlose saisonale sowie exklusive Inhalte für „Year 1 Pass“-Besitzer.

Ein Teil der Unterstützung ist die Grand Opening-Vorsaison. Zum Start werden die Besitzer von „Riders Republic“ eingeladen, verschiedene Mehrspielermodi zu spielen, darunter „Massenstartrennen“, „Tricks Battle“, „Jeder gegen jeden“ und „Versus“. Dabei verdienen sie sich exklusive Belohnungen durch wöchentliche Herausforderungen.

Auf mehr können sich Besitzer des „Year 1 Pass“ einstellen. Sie dürfen die Karte mit zwei exotischen Sets, dem „Rocket Bike“ und dem „Rocket Skis“, erkunden.

Winter Bash kommt

Der Winter steht vor der Tür, was auch in „Riders Republic“ passiert. Mit dem „Winter Bash“ wird ein saisonaler Fortschritt eingeführt, bei dem Inhalte und Belohnungen freigeschaltet werden können. Dabei gilt es, zeitlich begrenzten Mehrspieler-Erfahrungen, Events und speziellen Aktivitäten zu meistern. Besitzer des „Year 1 Pass“ erhalten zusätzlich Zugang zu exotischen Sets mit exklusiven Skins und Inhalten sowie einem exklusiven legendären Kosmetikpaket.

In der zweiten Season von Year 1 erwartet euch der Showdown-Mehrspielermodus. Er bietet eine Kombination aus 6v6-Konfrontationen in Arenen. Als Spieler stürzt ihr euch mit eurem Team in die Arenen, um mehr Edelsteine als das gegnerische Team zu sammeln. Auch hier gilt: Besitzer des „Year 1 Pass“ erhalten zusätzlich zwei exotische Sets mit exklusiven Skins und Inhalten.

Die dritte Season umfasst das BMX Add-on, zusammen mit speziellen BMX-Arenen sowie neuen Playgrounds und Events. Exklusiv für „Year 1 Pass“-Besitzer wird die BMX-Season die BMX-Karriere mit neuen Sponsoren und Events sowie ein Kosmetikpaket enthalten.

Der „Year 1 Pass“ gewährt am Launch-Tag zusätzlich exklusiven Zugang zu den exotischen Sets „Rocket Skis“ und „Rocket Bike“ und einem sieben Tage früheren Zugang zu allen anderen exotischen Sets und dem BMX Add-on.

Mehr zu Riders Republic:

Mit dem „Year 1 Pass“ wird der Preis von „Riders Republic“ ordentlich in die Höhe getrieben. Er ist ein Bestandteil der Gold- und Ultimate Editions, die mit 99,99 Euro bzw. 119,99 Euro zu Buche schlagen. PS Plus-Mitglieder erhalten bei der zuletzt genannten Fassung im PS Store einen Rabatt. Die Standardversion des Titels kostet 69,99 Euro.

„Riders Republic“ erscheint am 28. Oktober 2021 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

