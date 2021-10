God of War Ragnarök: Vollständige Lokalisierung in elf Sprachen versprochen

Mit "God of War: Ragnarök" möchten die Entwickler der Sony Santa Monica Studios die nordische Saga zu einem spektakulären Abschluss führen. Wie das Studio versprach, soll hinsichtlich der Lokalisierung nichts dem Zufall überlassen werden.

"God of War: Ragnarök" erscheint aller Voraussicht nach 2022.

Aktuell arbeiten die Sony Santa Monica Studios fieberhaft an der Fertigstellung von „God of War: Ragnarök“, mit dem die Geschichte von „God of War“ aus dem Jahr 2018 zu einem spannenden Finale geführt werden soll.

In einem aktuellen Statement sprachen die Verantwortlichen des Studios über ihre Pläne mit der finalen Version des Action-Titels und versprachen, dass man hinsichtlich der Lokalisierung aus dem Vollen schöpfen möchte, um eine möglichst breite Zielgruppe anzusprechen. Demnach wird „God of War: Ragnarök“ in nicht weniger als elf Sprachen vollständig lokalisiert. Welche Sprachen mit von der Partie sind, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Die unterstützten Lokalisierungen in der Übersicht

Arabisch

Englisch

Französisch

Deutsch

Griechisch

Italienisch

Japanisch

Polnisch

Portugiesisch [Europäisch]

Portugiesisch [Brasilianisch]

Russisch

Spanisch [Europäisch]

Spanisch [Latein-Amerikanisch]

Hinzukommen übersetzte Texte in weiteren Sprachen wie Chinesisch, Tschechisch, Koreanisch oder Türkisch. „God of War: Ragnarök“ befindet sich für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und wird aller Voraussicht nach im kommenden Jahr erscheinen.

Einen konkreten Releasetermin ließen sich Sony Interactive Entertainment beziehungsweise die Santa Monica Studios bisher allerdings nicht entlocken.

