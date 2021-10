Haven Studios: Jade Raymond über ihr erstes Projekt – nutzergenerierte Inhalte und mehr

Die Haven Entertainment Studios befinden sich im kanadischen Montreal.

In einem Interview mit GamesIndustry sprach Jade Raymond über ihr erstes eigenes Projekt. Bisher wissen wir, dass es sich um eine neue Marke handelt und eine Kooperation mit Sony Interactive Entertainment abgeschlossen wurde. Deshalb wird der Titel exklusiv für die PlayStation erscheinen.

PS5-Power soll ausgereizt werden

Laut Raymond handelt es sich um ein ambitioniertes Projekt, das die Leistungsfähigkeit der PS5 demonstrieren soll. Demzufolge könnte die Spielgröße gewaltig ausfallen.

„Was bedeutet es, das erste Terabyte-Spiel zu unterstützen? Was bedeutet es, diese Menge an Daten zu unterstützen? All diese Dinge, die wir gelernt haben, um das Spielestreaming dieser Generation zu ermöglichen, sind interessant, um die nächste Qualitätsstufe zu erreichen. Es gibt also eine ganze Reihe von Dingen, die wir gelernt haben und die wir in unserem Tech-Stack anwenden“, erklärt die prominente Videospielproduzentin.

Sie deutete an, dass bei der Umsetzung die Streaming-Technologie eine Rolle spielen wird. Bevor Raymond im März ihr eigenes Studio gegründet hat, war sie bei Google als Leiterin der Gaming-Abteilung zuständig. In diesem Bereich kann sie also auf wertvolle Erfahrung zurückgreifen und diese in die Produktion einfließen lassen.

Des Weiteren spricht Raymond von sozialen Elementen: „Die Pandemie hat bewiesen, dass das Spielen der soziale Klebstoff ist, der die Gemeinschaften zusammenhält. Vor allem für die jüngere Generation ist es das, was man tut, wie man Freunde findet und zusammen abhängt. Das ist etwas, das wir wirklich aufbauen und gestalten wollen.“

Schon im Sommer verriet eine Stellenausschreibung, dass Raymonds Titel einen Multiplayer und Live-Service-Elemente enthalten wird. Ein Bericht der italienischen Gaming-Seite bekräftigte diesen Hinweis.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs spricht Raymond von der „Remix“-Generation, an die sich das noch unbekannte Spiel vorrangig richten wird. Damit meint die Produzentin die heutige Selbstdarstellung und die Individualisierungsmöglichkeiten. Als Beispiel führt sie NikeID auf, womit ihr eure Schuhe optisch anpassen könnt.

„Es geht um mehr als nutzergenerierte Inhalte, es geht darum, das Remix-Konzept und die Selbstdarstellung auf die nächste Ebene zu bringen,“, ergänzt sie.

Auch ein Vergleich zu „Assassin’s Creed“ wird herangezogen. Durch ihre Arbeit am ersten Ableger der Action-Reihe erlangte sie große Bekanntheit. Hiermit sollte eine Marke erschaffen werden, die über die Jahre von kreativen Köpfen weiterentwickelt wird. Beim Haven-Projekt sollen wiederum die Spieler für die zukünftigen Inhalte verantwortlich sein.

Positive Worte über Sony

Die Zusammenarbeit mit der PlayStation-Sparte wurde ebenfalls thematisiert. Raymond bezeichnet Sony als „Unternehmen, das den kreativen Prozess wirklich versteht“. Zudem gewähren sie den Entwicklern eine gewisse Eigenständigkeit, was für sie ansprechend klang.

Diese Aussage rundet sie folgendermaßen ab: „Wir sind alle große Fans von Sony, seit wir Kinder sind. Es hat etwas wirklich Cooles, an einem PlayStation-First-Party-Spiel mitarbeiten zu dürfen. Für viele Leute ist das ein Traum von dem, was sie einmal machen wollten.“

