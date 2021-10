PlayStation: Wird im Dezember ein Remake angekündigt? – Sängerin gibt Hinweis

Laut neuen Hinweisen arbeitet Sony Interactive Entertainment an einem weiteren Remake. Die Sängerin AVA hat in einem aktuellen Interview verraten, dass die Ankündigung noch in diesem Jahr erfolgt.

Sony Interactive Entertainment arbeitet hinter den Kulissen an zahlreichen Projekten. Nun sind auch Hinweise auf eine Veröffentlichung aufgetaucht, die noch zum Jahresende erfolgen könnte. Die irische Singer-Songwriterin Eabha McMahon, die vor allem unter ihrem Künstlernamen AVA bekannt ist, hat in einem Interview mit dem irischen Radioprogramm „The Lunchbox“ verraten, dass sie einen Song für ein „großes PlayStation-Remake“ geschrieben hat.

Ein Remake mit einem irischen Touch

Der Radiohost Geoff Harris hatte AVA um weitere Details gebeten, woraufhin die Künstlerin folgendes Statement abgab.

„Das ist tatsächlich vor knapp eineinhalb Jahren geschehen ─ es war genau nachdem die Pandemie losging. Michael McGlynn hatte mich kontaktiert und nur gesagt: ‚Hör mal zu, wir schreiben Musik für ein Remake eines PlayStation-Spiels!‘ Und er hat dies bereits eine Menge getan, er hat eine Menge für verschiedene Spiele geschrieben, die sehr bekannt sind. Aber ich selbst bin kein Gamer.“

Laut AVA wurde sie für das Schreiben eines irisches Stückes engagiert. So sagte sie im Weiteren:

„Womit ich wirklich involviert war, war das Schreiben des Textes in irischer Sprache und seine Tochter sang den Song und seine Frau arrangierte die Chorstücke, wie auch Michael. Und er arbeitete mit mir auch an der sprachlichen Seite. Also war es beinahe eine familiäre Leistung. Für eine Ewigkeit durfte ich nicht wirklich ─ man weiß nicht, für was man schreibt. Es wird alles geheimgehalten, da sie nicht möchten, dass es herauskommt. Es wird also tatsächlich zu Weihnachten angekündigt ─ der Name des Spiels. Ich habe davon gehört und bestätigt, dass es ein großes Spiel ist, was großartig ist! Es wird ein irisches Stück im Spiel sein, was brillant ist.“

Auch interessant: PS5 – Jim Ryan verspricht das stärkste Line-Up der PlayStation-Geschichte

In der Vergangenheit hatten Michael McGlynn und das Ensemble ANUNA, dem auch AVA angehört, unter anderem mit dem Komponisten Yasunori Mitsuda zusammengearbeitet. Gemeinsam hatten sie den Song „Shadow of the Lowlands“ für den Nintendo-Exklusivtitel „Xenoblade Chronicles 2“ erschaffen und auch zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der „Xenogears“-Reihe auf der Bühne gestanden.

Möglicherweise wird Sony Interactive Entertainment die diesjährigen Game Awards nutzen, um die Ankündigung vorzunehmen. Die Game Awards werden am 9. Dezember 2021 in Los Angeles stattfinden. Dementsprechend kann man spekulieren, welcher Titel sich hinter dem Remake versteckt.

Quellen: ResetEra, Reddit via Gematsu

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PlayStation 5