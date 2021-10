PS4 und PS5: Sony baut das Game-Trial-Programm weiter aus

Aus ersten Stores kann eine Trial von "Biomutant" geladen werden.

Sony hat vor einigen Tagen Game Trials eingeführt, die Spieler ausgesuchte Titel vor dem Kauf testen lassen. Das in Großbritannien und Kanada gestartete Programm umfasste zunächst Games wie den „Death Stranding Director’s Cut“ und „Sackboy: A Big Adventure“. In der hier verlinkten Meldung findet ihr die Links zu den entsprechenden Produkteinträgen.

Inzwischen gesellte sich ein weiteres Spiel hinzu. So machen die Entwickler von „Biomutant“ darauf aufmerksam, dass auch ihr Spiel ab sofort als Trial-Version zum Download bereitsteht.

Im Tweet heißt es, dass ihr „Biomutant“ dank der Trial fünf Stunden lang spielen und die postapokalyptische Welt des Titels dahingehend prüfen könnt, ob ihr nach dem Abschluss der kostenlosen Spielzeit weitermachen möchtet.

Biomutant is part of Sony’s @PlayStation game trials! If you’re in the UK or Canada, you can download the game right now.

Play for 5 hours, experience the post-apocalyptic world of #Biomutant and decide if you want to continue your adventure.

Available until October 28th. 🐹 pic.twitter.com/KgARztibWa

— Biomutant (@Biomutant) October 7, 2021