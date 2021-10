Back 4 Blood: Solo-Spieler erhalten keine Belohnungen in der Kampagne

In der kommenden Woche erscheint der Zombie-Shooter „Back 4 Blood“ im weltweiten Handel. Wer sich die Deluxe oder Ultimate Edition gekauft hat, darf im Early Access bereits loslegen. Deshalb sind auch einige weitere Details zum Spiel aufgetaucht, die klarstellen, dass man als Solospieler aus einigen Inhalten ausgeschlossen wird.

Im Koop wird man auch belohnt

Wenn man die Kampagne alleine spielt, wird man keine Supply Points verdienen, mit denen man neue Karten und kosmetische Gegenstände freischalten kann. Des Weiteren wird man keine Fortschritte für Erfolge erhalten.

Neue Spieler haben im Main-Hub „Fort Hope“ die Wahl aus drei Optionen. Entweder spielt man die Kampagne mit Party-Mitgliedern, zufälligen Mitspielern oder eben alleine. Zudem kann man auch den PvP-Modus „Schwarm“ spielen und sich mit anderen Spielern messen. Doch wenn man sich für eine Solo-Kampagne entscheidet, weisen die Entwickler darauf hin, dass man keine Belohnungen verdient.

Allerdings kann man zumindest jedes Solo-Kartendeck nutzen, was man sich erstellt. Dabei hat man eine größere Auswahl an Karten als in normalen Kampagnen-Decks.

„Back 4 Blood“ erscheint am 12. Oktober 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Wer den Game Pass abonniert hat, kann das Spiel auch über den Abodienst

Quelle: GameSpot

