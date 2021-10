Alan Wake Remastered: So ist das Horrorspiel mit Control verbunden

"Alan Wake Remastered" ist unter anderem für PS4 und PS5 erhältlich.

Achtung, Spoiler-Warnung: Seit einigen Tagen ist „Alan Wake Remastered“ im Handel erhältlich und somit können auch PlayStation-Spieler erstmals den Titel aus dem Hause Remedy auf ihrer Konsole spielen. Obwohl das Game eine in sich geschlossene Geschichte erzählt, so ist es doch Teil eines größeren Ganzen und hängt sogar mit dem Jahre später erschienenen Actionspiel „Control“ zusammen. Wie genau, das verraten wir euch hier.

So sind Alan Wake und Control miteinander verbunden

Bevor wir auf die Abenteuer des an Amnesie leidenden Schriftstellers eingehen, wenden wir uns zunächst dem jüngsten Werk von Remedy zu. Darin schlüpfen wir in die Haut von Jesse Faden, die für das FBC (Federal Bureau of Control) arbeitet. Mit ihr erkunden wir das Älteste Haus. Abseits des Hauptpfades können wir dabei verschiedene Geheimnisse entdecken, die auf andere seltsame Ereignisse anspielen.

Wie wir herausfinden, hatte das FBC auch ein Auge auf das, was Alan während seiner Zeit in Bright Falls zugestoßen ist. Kurz nach seiner Ankunft dort sieht er sich wiederholt seltsamen Geschehnissen und Attacken schattenhafter Kreaturen ausgesetzt, die sich nur mit Licht wieder verscheuchen lassen. Später findet er heraus, dass eine finstere Macht, das Dunkle, für diese Ereignisse verantwortlich ist. Es sorgt dafür, dass die Gedanken der Menschen Wirklichkeit werden. Unterlagen, die ihr im Ältesten Haus finden könnt, spielen auf Alans Abenteuer an.

Es ist eine Enthüllung, die für viele Spieler damals ziemlich überraschend gekommen sein dürfte, schließlich bestätigt sie, dass weder „Alan Wake“ noch „Control“ gänzlich für sich stehen. Stattdessen ereignen sich beide Geschichten tatsächlich im selben Universum, wobei unser Schriftsteller nur in eines von vielen übernatürlichen Ereignissen verwickelt worden war, die das FBC überwacht. In einem DLC zum zweitgenannten Spiel überschneiden sich beide Titel sogar.

Remedy veröffentlichte für „Control“ einen digitalen Zusatzinhalt mit dem simplen Namen „AWE“. In diesem trifft Jesse auf Alan Wake und beide müssen sich zusammentun, um eine gewaltige Bedrohung aufzuhalten, die kurz davorsteht, die ganze Welt zu vernichten. Ob wir beide erneut gemeinsam sehen werden, ist noch unbekannt.

Es ist ein durchaus spannendes Experiment, das Remedy mit diesem Ansatz wagt, denn im Gegensatz zur Film- (MCU) oder Serien-Welt (Arrowverse) sind verbundene Universen in der Videospiel-Landschaft noch eher selten. Laut eigener Aussagen scheint das Entwicklerstudio übrigens gewillt zu sein, sein Spiele-Universum in der Zukunft noch weiter auszubauen. „Alan Wake“ und „Control“ könnten also bald Gesellschaft bekommen.

Was haltet ihr davon, dass sich „Alan Wake“ und „Control“ ein Universum teilen?

