Call of Duty Vanguard: Kampagnen-Trailer führt in die Handlung ein

"Call of Duty Vanguard" kommt im November 2021 auf den Markt.

„Call of Duty Vanguard“ nähert sich gemächlich der Veröffentlichung, die im November 2021 für Konsolen und PC erfolgen wird. Die restliche Wartezeit könnt ihr zu einem kleinen Teil mit einem Trailer überbrücken, der euch in die Kampagne einführt.

Nach dem Start des unten eingebetteten Clips lernt ihr einige der wichtigsten Charaktere kennen, werdet auf die Schauplätze des Zweiten Weltkriegs geführt und könnt in Erfahrung bringen, dass es im neuen Shooter des Publishers Activision gewohnt actionreich zur Sache geht.

In „Call of Duty: Vanguard“ werden mehrere Fronten des Zweiten Weltkriegs in den Fokus gerückt. So erlebt ihr im Spielverlauf die Schlachten in Europa, in Afrika und im Pazifik. Während ihr euch durch die Kriegsschauplätze kämpft, werden die Ereignisse aus der Sicht verschiedener Charaktere präsentiert.

In den Fokus der Handlung rücken die folgenden Hauptfiguren:

Soldat Lucas Riggs, 20. Bataillon, Australische 9. Infanteriedivision, Achte Britische Armee.

Sergeant Arthur Kingsley vom 9. Fallschirm-Bataillon, Britische Armee

Lieutenant Wade Jackson, Aufklärungsschwadron 6, US-Navy.

Lieutenant Polina Petrova von der 138. Schützendivision, Rote Armee.

„Die Spieler werden Zeuge der Ursprünge der Special Forces, indem sie die Task Force One in einer ausgedehnten erzählerischen Kampagne des Zweiten Weltkriegs bilden, die sich über die Ost- und Westfronten in Europa, dem Pazifik und Nordafrika erstreckt“, so Activision.

Neben der gewohnt actionreichen Kampagne bekommt ihr ebenfalls einen Zombiemodus geboten, der von Treyarch erschaffen wird.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Vanguard:

„Call of Duty Vanguard“ wird am 5. November 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One auf den Markt gebracht. Weitere Einzelheiten zum Activision-Shooter findet ihr im Vorfeld in unserer Themen-Übersicht. Nachfolgend der anfangs erwähnte Kampagnen-Trailer:

Den Trailer auf Youtube anschauen

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Vanguard