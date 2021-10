Codemasters: Arbeitet am ehrgeizigsten und größten Spiel seit zehn Jahren

Codemasters gehört inzwischen zu Electronic Arts.

Aus einer von EA veröffentlichten Stellenanzeige geht hervor, dass Codemasters mit Hochdruck an einem recht großen Projekt arbeitet. So wird ein Entwicklungsleiter für einen Titel gesucht, der als „das ehrgeizigste und größte Spiel, das Codemasters seit über einem Jahrzehnt gemacht hat“, bezeichnet wird.

In der Stellenanzeige wird darauf hingewiesen, dass Codemasters derzeit an einem anderen Spiel arbeitet, nachdem „Dirt 5“ veröffentlicht wurde. Versprochen wird nicht weniger als ein großes Triple-A-Projekt. Insgesamt sollen bei Codemasters 30 freie Stellen besetzt werde – einige im britischen Büro, andere am Standort in Malaysia.

Codemasters darf eigenständig arbeiten

Allen Mitarbeitern, die sich Codemasters anschließen möchten, versichert Electronic Arts, dass das Studio eigenständig arbeiten wird, so wie es auch bei Respawn der Fall war. Die Entwickler behalten trotz der Übernahme von Codemasters durch Electronic Arts die

EA erwarb Codemasters im Februar 2021 für 1,2 Milliarden Dollar. Die Übernahme war seit einiger Zeit in Arbeit und Electronic Arts überbot im Vorfeld sogar die Angebote von Take-Two. Ziel war es, den kultigen Rennspielentwickler, der sich ebenfalls für die „F1“-Spiele verantwortlich zeichnet, in die Finger zu bekommen, was jährliche Rennsiele ermöglicht. Die Codemasters-Führung trat vier Monate nach der Übernahme durch EA zurück.

Unter der Flagge von Codemasters wurden in den vergangenen Jahrzehnten unzählige Spiele veröffentlicht, darunter viele Renntitel. 1985 begann die Entwicklung mit „Super Robin Hood“, bevor Marken wie „Colin McRae“, „Grid“ und „F1“ aufgenommen wurden. Zu den jüngsten Games des Unternehmens gehören „F1 2021“, „Project Cars 3“ und „Fast & Furious Crossroads“, an denen Codemasters zum Teil als Co-Entwickler beteiligt war.

