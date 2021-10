Metal Gear Solid 3: Remake eine komplette Neuentwicklung? Stellenausschreibung facht die Gerüchte an

Befindet sich ein Remake zu "Metal Gear Solid 3: Snake Eater" in Arbeit?

In den letzten Monaten erreichten uns in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Gerüchte zu möglichen Remakes, an denen der japanische Publisher Konami derzeit arbeiten lässt.

Unter den ins Gespräch gebrachten Remakes befand sich beispielsweise ein Comeback der legendären Horror-Serie „Silent Hill“. Für das Remake beziehungsweise den Reboot soll das japanische Studio Kojima Productions verantwortlich sein, während Sony Interactive Entertainment die Entwicklungskosten übernimmt. Offiziell bestätigt wurde das das Ganze bisher allerdings nicht. Selbiges gilt für die Gerüchte um das mögliche Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“, die in diesen Tagen noch einmal an Fahrt aufnehmen.

Wie mehrere Magazine Anfang des Monats in Erfahrung gebracht haben wollten beziehungsweise berichteten, soll das in Singapur ansässige Entwicklerstudio Virtuos an dem Remake von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ arbeiten. Frische Nahrung erhält die Gerüchteküche aktuell durch den Lebenslauf von Zhiyang Li, der bis Juni 2019 als Lead-Software-Engineer von Virtuos fungierte.

Während seiner Zeit bei Virtuos arbeitete Zhiyang Li unter anderem an einem nicht näher genannten Remake zu einem „Triple-A-Action-Adventure“, das auf ausgewählten Plattformen mit einer 4K-Unterstützung daherkommen und von Grund auf neu entwickelt wird. Spekuliert wird, dass sich hinter dem Ganzen in der Tat eine technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflage zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ befindet.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dann könnte allerdings noch etwas Zeit vergehen, bis das besagte Remake offiziell angekündigt wird. Wie mehrere Quellen zuletzt übereinstimmend berichteten, soll sich die Neuauflage des ursprünglich im Jahr 2004 veröffentlichten Stealth-Action-Klassikers nämlich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden.

Dies könnte darauf hindeuten, dass bis zur Ankündigung noch etwas mehr Zeit vergeht. Natürlich immer vorausgesetzt, dass die Angaben der vermeintlichen Insider-Quellen den Tatsachen entsprechen. Konami und Virtuos wollten sich zu den Gerüchten der vergangenen Wochen bisher nicht äußern.

— Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) October 10, 2021