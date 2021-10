PS5: Personalisierung von Konsolen gegen Scalper

In diesem Jahr ist mit keiner Entspannung der Lage zu rechnen. Es mangelt weiterhin an Halbleitern.

Die PS5 ist weiterhin ein begehrtes und selten anzutreffendes Stück Hardware, was nicht zuletzt daran liegt, dass die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt. Als größter Auslöser gilt der Mangel an Chips, die für die Produktion als Voraussetzung gelten.

Da viele Interessenten bereit sind, etwas mehr als die unverbindliche Preisempfehlung zu bezahlen, wittern Scalper ihr großes Geschäft. Sie versuchen, möglichst große Bestände zu erwerben und diese teurer über eBay und Co weiterzuverkaufen.

Beim Chip-Mangel sind den Händlern die Hände gebunden. Allerdings gibt es kreative Möglichkeiten, zumindest den Salpern das Handwerk zu legen oder ihre Geschäfte zu erschweren. Aus Japan traf die Meldung ein, dass Nojima Denki die verkauften PS5-Konsolen mittlerweile personalisiert. Zum Zeitpunkt des Kaufs wird der Name des Kunden auf die Verpackung geschrieben. Ebenfalls kommt es zur Öffnung und Entsorgung der DualSense-Box.

Der Grund für die Verwendung des vollständigen Namens liegt offenbar darin, dass viele Wiederverkäufer anonym bleiben möchten. Beim Verkauf verlangt das Geschäft das Punktekartenkonto oder den Ausweis des Kunden. „Also ist es für Wiederverkäufer ein großes Hindernis, wenn ihr richtiger Name darauf steht, denke ich“, schreibt ein Twitter-User, der auf die Personalisierung aufmerksam macht. Zudem könnte die Öffnung der Verpackung einen Einfluss auf den Wiederverkaufswert haben.

LOL wow. Nojima Denki shop is so hardcore about not letting resellers get their PS5 stock they say they will write your full name on the box at time of purchase, and open/dispose of the dual shock controller box as well. https://t.co/mSrcDDGSL4

— Gaijinhunter (@aevanko) October 8, 2021