Far Cry 6: Probleme mit dem PS5-Upgrade – Ubisoft untersucht „falsch ausgelieferte“ Versionen

Vor wenigen Tagen wurde der Open-World-Shooter "Far Cry 6" unter anderem für die PlayStation-Systeme veröffentlicht. Aktuell klagen die Spieler allerdings über Probleme mit dem PS5-Upgrade. Ein Fehler, der laut Ubisoft zur Zeit untersucht wird.

"Far Cry 6": Spieler kämpfen mit Problemen beim PS5-Upgrade.

In der vergangenen Woche veröffentlichte der französische Publisher Ubisoft den Open-World-Shooter „Far Cry 6“ für die Konsolen und den PC.

Wer „Far Cry 6“ zunächst für die PlayStation 4 erwarb, erhält die Möglichkeit, seine Version einem Upgrade auf die PlayStation 5-Version zu unterziehen – so zumindest die Theorie. Allerdings klagen Spieler in verschiedenen Regionen Europas aktuell über das Problem, dass ihre PS4-Version keinem Next-Gen-Upgrade unterzogen werden kann. Wie die Betroffenen weiter berichten, wurden in den verschiedenen Ländern vereinzelt „falsche Versionen“ des Spiels ausgeliefert.

Ubisoft untersucht den Fehler

Laut den Nutzern aus Deutschland, Griechenland und Großbritannien war in den entsprechenden Verpackungen die russische Version von „Far Cry 6“ zu finden. Diese lässt sich zwar in den jeweiligen Landessprachen spielen, ein Upgrade auf die PlayStation 5-Fassung ist aufgrund der anderssprachigen Version jedoch nicht möglich. Wie Ubisoft auf Nachfrage eines Nutzers bestätigte, wird das Problem derzeit untersucht.

Wann mit einer Lösung des Problems zu rechnen ist, wurde bisher jedoch nicht verraten. Wer die Verantwortlichen von Ubisoft bei der Fehlersuche unterstützen möchte, kann dies im offiziellen Forum tun. „Far Cry 6“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

