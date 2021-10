Back 4 Blood: Entwickler arbeiten am Bugfixing – Liste der bekannten Probleme veröffentlicht

In dieser Woche wurde der von den Turtle Rock Studios entwickelte Coop-Shooter "Back 4 Blood" für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht. Ergänzend zum Release stellten die Macher eine Liste mit den bekannten Problemen bereit und wiesen darauf hin, dass bereits an Bugfixes und Updates gearbeitet wird.

Nachdem Vorbesteller schon vor wenigen Tagen loslegen durften, wurde der kooperative Multiplayer-Shooter „Back 4 Blood“ am gestrigen Dienstag auch ganz offiziell für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht.

Wie es beim Release eines großen Multiplayer-Titels leider üblich ist, lief auch zum Launch von „Back 4 Blood“ nicht alles rund. Stattdessen klagten die Spieler über diverse Fehler und Design-Entscheidungen, mit denen sie alles andere als glücklich sind. Die Entwickler der Turtle Rock Studios reagierten umgehend und kündigten in einer aktuellen Stellungnahme an, dass bereits an Fehlerbehebungen und Updates gearbeitet wird.

Diese Fehler sind bekannt

Untermauert wurden diese Aussagen von der Veröffentlichung einer Grafik, die das Studio zur Verfügung stellte, um der „Back 4 Blood“-Community einen Eindruck davon zu vermitteln, welche Fehler bekannt sind und an welchen Problemen beziehungsweise neuen Features derzeit gearbeitet wird. Zu den dringendsten Aspekten gehören sicherlich die vereinzelten Aussetzer des Matchmaking-Systems oder unschöne Verbindungsabbrüche, die dem Spielspaß schnell einen Strich durch die Rechnung machen können.

Darüber hinaus wird aktuell an einer Überarbeitung des Fortschritts-Systems gearbeitet, das zukünftig auch Solo-Spieler mit der entsprechenden Progression belohnen soll. Weitere Details und die komplette Liste der bekannten Fehler findet ihr unter dem folgenden Direkt-Link.

„Back 4 Blood“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und unterstützt im Coop-Multiplayer das Crossplay-Feature.

