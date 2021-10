Call of Duty Vanguard: Hoffnung auf zwei Sequels

Mit "Call of Duty Vanguard" kehrt die Reihe zu ihren Wurzeln zurück.

Ein neues Jahr, ein neues „Call of Duty“. Für „Vanguard“, das euch in den Zweiten Weltkrieg versetzt, zeichnet sich Sledgehammer Games verantwortlich. Auffallend ist, dass der Fokus im kommenden Shooter auf die Charaktere gelegt wird. Euch erwartet eine Art Ursprungsgeschichte, in der die Anfänge der heutigen Spezialeinheiten erzählt wird.

Autorin möchte ikonische CoD-Charaktere etablieren

Und es scheint, dass die Charaktere in kommenden Spielen zurückkehren könnten. Auf der diesjährigen New York Comic Condie Autorin Sam Maggs über die Hoffnungen, die über diesen Titel hinausgehen. Sie hofft, dass es mindestens zwei direkte Fortsetzungen der Geschichte geben wird. „Call of Duty“ neige als Franchise dazu, ikonische Charaktere zu vermissen, was Maggs offenbar mit weiteren „Vanguard“-Episoden ändern möchte.

„Wir haben uns gefragt, wie wir die ikonischen COD-Charaktere erschaffen können, denn die gibt es in Call of Duty noch nicht wirklich. Wenn man an ein Spiel wie Halo denkt, denkt man an den Master Chief, aber wenn man an COD denkt, gibt es nicht wirklich diese herausragenden Charaktere“, so ihre Worte.

Maggs ergänzte: „Und so haben wir uns gefragt: ‚Wer könnte unser Aushängeschild für COD sein?‘, weil wir Vanguard 2 und Vanguard 3 machen wollen, weil wir zwei weitere Geschichten haben, die wir mit diesen Charakteren erzählen wollen. Wir hoffen also, dass wir, wenn die Leute sie so sehr lieben wie wir, die Geschichte dieser Leute weiter erzählen und sie zu einer Art Aushängeschild für diese Ära von COD machen können.“

Jenseits der „Modern Warfare“-Subserie sind die meisten Titel der „Call of Duty“-Reihe eigenständig oder stehen in loser Verbindung mit einem wiederkehrenden Charakter. Als Beispiel kann die „Black Ops“-Serie genannt werden.

„Call of Duty Vanguard“ wird am 5. November 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One den hiesigen Handel erreichen. Weitere Meldungen zum actionreichen Activision-Shooter findet ihr im Vorfeld in unserer Themen-Übersicht.

