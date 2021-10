F1 2021: Update 1.12 mit Imola-Strecke und mehr veröffentlicht – Changelog

"F1 2021" wurde mit einem Update auf die Version 1.12 gebracht. Mit der Aktualisierung fand unter anderem die Imola-Strecke, die sich in einem Video zeigt, in das Rennspiel.

Eine weitere neue Rennstrecke soll vor dem Jahreswechsel folgen.

Codemasters und Electronic Arts haben heute ein weiteres Strecken-Update für „F1 2021“ veröffentlicht, womit Imola ein Teil des Rennspiels wurde. Im November folgt mit einem weiteren Update der Jeddah Street Circuit.

Spezielles Red Bull-Design dabei

Das neue Update für „F1 2021“ umfasst ebenfalls ein spezielles Red Bull-Design, das bis zum 15. November 2021 im Spiel verfügbar sein wird. Der Patch enthält zudem Aktualisierungen bestehender Fahrzeuglackierungen und Sponsoren sowie weitere Verbesserungen am Spiel.

Mit dem Update 1.12 wurden ebenfalls Fehler behoben und Verbesserungen vorgenommen. Beispielsweise wurde ein Problem mit der Handhabung in Kurven mit niedriger Geschwindigkeit entfernt. Auch ging es einem Fehler an den Kragen, bei dem nach dem Anpassen der Kameraeinstellungen die Einstellräder am Ferrari-Rad fehlen konnten. Zudem nahm sich Codemaster einem Bug an, bei dem Benutzer am Ende einer virtuellen Safety-Car-Phase fälschlicherweise eine Strafe erhalten konnten

Das für „F1 2021“ veröffentlichte Update 1.12 hat noch mehr zu bieten. Den kompletten Changelog könnt ihr euch nach einem Klick auf den Link anschauen.

Falls ihr mit „F1 2021“ bisher nicht in Berührung gekommen seid: In den digitalen Stores steht für Konsolen eine Demo zum Download bereit. Die Anspielfassung ermöglicht es, den Auftakt von Braking Point parallel zu einem Grand Prix in Monza und dem Eröffnungswochenende von My Team zu erleben.

Weitere Meldungen zu F1 2021:

„F1 2021“ ist seit dem 16. Juli 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich. Mehr zum Rennspiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht. Nachfolgend seht ihr einen Trailer zur heute eingeführten Rennstrecke.

