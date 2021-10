It Takes Two: Der nächste Meilenstein – Entwickler nennen aktuelle Verkaufszahlen

"It Takes Two" erreichte den nächsten kommerziellen Meilenstein.

In Zusammenarbeit mit dem EA Originals-Label des US-Publishers Electronic Arts veröffentlichten die Entwickler der Hazelight Studios in diesem Frühjahr ihr neuestes Projekt „It Takes Two“.

Nachdem das kooperative Abenteuer sowohl von der Fachpresse als auch den Spielern sehr positiv aufgenommen wurde, ließen die entsprechenden Verkaufszahlen nicht lange auf sich warten. Wie die verantwortlichen Entwickler der Hazelight Studios via Twitter bestätigten, erreichte „It Takes Two“ kürzlich den nächsten kommerziellen Meilenstein. Weltweit wurde der Titel mittlerweile mehr als drei Millionen Mal verkauft.

Im Zuge der Bekanntgabe der aktuellen Verkaufszahlen nutzten die kreativen Köpfe der Hazelight Studios die Gelegenheit, um sich für die Unterstützung der Spieler zu bedanken. „Der Gedanke, dass so viele Menschen unser Spiel genießen, ist demütigend und herzerwärmend. Ihr alle habt dazu beigetragen, eine klare Botschaft zu senden – Koop-Abenteuer sind hier, um zu bleiben!“, heißt es hierzu.

Zum Thema: Hazelight Studios: Qualität von It Takes Two soll noch einmal übertroffen werden

„It Takes Two“ wurde für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One veröffentlicht und erzählt die Geschichte eines Ehepaares, das kurz davor steht, sich scheiden zu lassen. Nachdem die beiden Eltern ihre Tochter über die bevorstehende Scheidung in Kenntnis setzen, spielt Rose mit selbstgebastelten Puppen und sorgt so dafür, dass sich ihre Eltern plötzlich in den Puppen wiederfinden.

Um zurück in die Realität zu gelangen, steht das Ehepaar vor der Aufgabe, seine Probleme zu lösen und seine Ehe zu retten.

Three. Million. Units. Sold.💥 #ItTakesTwo

The thought of so many people enjoying our game is humbling and heartwarming. ❤️ You’ve all helped send a clear message – co-op adventures are here to stay!

— Hazelight Studios (@HazelightGames) October 13, 2021