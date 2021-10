Star Wars: Ankündigung eines neuen Videospiels noch in diesem Jahr?

Im Rahmen der "Bring Home the Bounty" genannten Kampagne deutete Disney verschiedene Produkte auf Basis der "Star Wars"-Marke an, die in den kommenden Monaten vorgestellt werden sollen. Darunter auch ein neues Videospiel, zu dem aktuell allerdings noch keine konkreten Details vorliegen.

"Star Wars": Plant Disney die Ankündigung eines neuen Videospiels?

Unter dem Namen „Bring Home the Bounty“ stellten die Verantwortlichen von Disney eine neue Promo-Kampagne vor, die sich über die kommenden Monate erstrecken und Fans der „Star Wars“-Marke mit der einen oder anderen Überraschung konfrontieren soll.

Neben diversem Spielzeug, Büchern oder Sammelgegenständen wird in den nächsten Monaten offenbar auch ein Videospiel vorgestellt. Konkrete Details zu diesem wurden bisher zwar nicht genannt, allerdings lässt sich der offiziellen Grafik zur „Bring Home the Bounty“-Kampagne entnehmen, dass die offizielle Enthüllung des Videospiels für den 14. Dezember 2021 angesetzt ist. Was sich hinter dem Ganzen im Detail versteckt, darüber kann aktuell nur spekuliert werden.

Eine Neuankündigung? Oder doch ein bereits bekannter Titel?

Denkbar wäre zum einen natürlich, dass wir es hier lediglich mit der Präsentation eines bereits bekannten Titels wie dem Remake zum Rollenspiel-Klassiker „Star Wars: Knights of the Old Republic“ zu tun haben, das vor wenigen Wochen für die PlayStation 5 sowie den PC angekündigt wurde. Auch der Open-World-Titel zu „Star Wars“, der aktuell bei Ubisoft Massive entsteht, würde hier in Frage kommen.

Zum Thema: Star Wars: EA stellt Ankündigungen in Aussicht und bittet um Geduld

Deutlich spannender wäre allerdings eine komplette Neuankündigung. Hier denken wir beispielsweise an einen Nachfolger zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“, der sich unbestätigten Berichten zufolge bereits seit einer Weile bei den Entwicklern von Respawn Entertainment in Entwicklung befinden soll.

Und dann wären da ja auch noch die Gerüchte um einen neuen „Star Wars“-Titel, der Insidern zufolge seit mehr als 18 Monaten beim französischen Entwicklerstudio Quantic Dream („Heavy Rain“, „Detroit: Become Human“) entsteht. Gerüchte, zu denen die Verantwortlichen von Quantic Dream bisher noch schweigen.

In knapp zwei Monaten wissen wir hoffentlich mehr.

