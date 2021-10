Abandoned: Ein spielbarer Prolog – App erhält in Kürze ein Update

"Abandoned": Die App bekommt in Kürze ein Update spendiert.

Um den Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was es mit „Abandoned“ auf sich hat, entschlossen sich die Entwickler der Blue Box Game Studios zu einer etwas anderen Form der Präsentation.

So stellte das Studio vor einigen Wochen eine App zu „Abandoned“ bereit, die mit ersten kurzen Teasern versehen wurde. Nachdem die Spieler darüber klagten, dass die besagten Videos reichlich nichtssagend ausfielen, legten die Blue Box Game Studios nun nach und versprachen unter anderem die Veröffentlichung eines Prologs. Via Twitter lieferte das Studio nun ein kurzes Update zu kommenden Inhalten.

Ohne einen konkreten Termin zu nennen, wurde bekannt gegeben, dass die App zu „Abandoned“ in Kürze mit einem neuen Update versehen wird. Dieses wiederum bringt neben neuen Trailern einen spielbaren Prolog mit sich, der euch endlich einen handfesten Eindruck von dem Survival-Horror-Shooter vermitteln soll. Großen Wert legen die Entwickler auf die Tatsache, dass es sich bei dem Prolog um einen vollwertigen spielbaren Abschnitt und nicht nur einen simplen Teaser handelt.

„Wir werden in Kürze ein Update für die App mit neuen Trailern und Inhalten veröffentlichen. The Prologue ist ein vollständiges Spiel und keine Demo oder Trailer. Ich hoffe, das wir euch ein wenig Klarheit verschaffen“, heißt es von offizieller Seite zum kommenden Update der „Abandoned“-App.

Der Release der Vollversion ist übrigens für 2022 vorgesehen.

