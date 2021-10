Borderlands 3: Kostenlos auf PS5 und PS4 spielen – Free Weekend gestartet

"Borderlands 3" zählt nicht mehr zu den neusten Shootern auf dem Markt. Allerdings wurden die Inhalte regelmäßig aktualisiert.

„Borderlands 3“ lädt zu einer neuen Gratisspielzeit ein, an der ihr auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC teilnehmen könnt. Im Zuge des Free-Weekends, das schon heute an den Start ging, könnt ihr es in der Hauptstory-Kampagne mit den Calypso-Zwillingen und ihrem geistesgestörten Children of the Vault-Kult aufnehmen.

Zeiten des Free-Weekends in „Borderlands 3“:

PlayStation:

Start: 14. Oktober 2021 um 18 Uhr

Ende: 17. Oktober 2021 um 18 Uhr

Xbox:

Start: 14. Oktober 2021 um 9 Uhr

Ende: 17. Oktober um 8:59 Uhr

Steam:

Start: 14. Oktober 2021 um 19 Uhr

Ende: 18. Oktober 2021 um 19 Uhr

Stadia:

Start: 14. Oktober 2021 um 18 Uhr

Ende: 18. Oktober um 18 Uhr

PS Plus erforderlich

Falls ihr nach dem Ende des Gratis-Weekends weiterspielen wollt, müsst ihr eine beliebige Edition von „Borderlands 3“ erwerben und könnt euren gesamten Fortschritt und eure Beute übernehmen. Dadurch dürft ihr auch alle Add-ons oder Gegenstände, die ihr während des kostenlosen Spielwochenendes für „Borderlands 3“ gekauft haben, weiter nutzen.

Um „Borderlands 3“ während des Free-Weekends auf der Plattform eurer Wahl zu spielen, müsst ihr im jeweiligen Online-Store nach der Standard Edition suchen und das Spiel entweder auf PC und Konsole herunterladen und installieren. Zu beachten ist, dass PS4- und PS5-Nutzer ein aktives PlayStation Plus-Abonnement benötigen, um teilnehmen zu können.

„Borderlands 3“ wurde im September 2019 zunächst für PC, Xbox One sowie PlayStation 4 veröffentlicht. Später folgten New-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X/S. Damals wurde für den Loot-Shooter eine lange Unterstützung versprochen. Was sich in den vergangenen Jahren tatsächlich tat, erfahrt ihr in der verlinkten News-Übersicht zu „Borderlands 3“.

