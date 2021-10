Call of Duty: Quell-Code der frisch angekündigten Anti-Cheat-Software Ricochet bereits geleakt?

"Call of Duty": Activision möchte den Kampf gegen Cheater intensivieren.

Unter dem Namen „Ricochet“ kündigten die Verantwortlichen von Activision in dieser Woche eine neue Anti-Cheat-Software an, die auf dem PC mit „Call of Duty: Vanguard“ Einzug halten und im Fall von Crossplay-Lobbys auch Konsolen-Spieler schützen soll. Neben „Vanguard“ wird zudem der Battle-Royal-Shooter „Warzone“ mit „Ricochet“ bedacht.

Und während sich Activision beziehungsweise die hauseigenen Studios von der neuen Anti-Cheat-Technologie Großes versprechen, könnte es schon jetzt den ersten schmerzhaften Rückschlag geben. Wie der Twitter-Account „Anti-Cheat Police Department“, der sich dem Kampf gegen Cheats und Hackern verschrieben hat, berichtet, soll der Quellcode von „Ricochet“ bereits am 14. Oktober 2021 und somit kurz nach der offiziellen Ankündigung der Software geleakt worden sein – darunter der „Kernel Driver“, der einen ausführlichen Blick auf die Funktionsweise von „Ricochet“ ermöglicht.

Sollten sich die Berichte um den geleakten Code der Anti-Cheat-Software bewahrheiten, dann sind Anbieter von Cheats bereits damit beschäftigt, „Reverse Engineering“ zu betreiben und sich mit dem Konzept beziehungsweise den Verhaltensweisen von „Ricochet“ verantwortlich zu machen.

Erschwerend kommt hinzu, dass Hacker, die die technischen Grundlagen von „Ricochet“ untersuchen, von der Software laut „Anti-Cheat Police Department“ alles andere als beeindruckt sind. Hier spiele Anbietern von Cheats vor allem die Tatsache in die Hände, dass Cheats bereits seit einer ganzen Weile auf dem Kernel-Level operieren und „Ricochet“ hinsichtlich eines Schutzes nichts besonderes biete.

Dementsprechend befürchten die Experten von „Anti-Cheat Police Department“, dass der Leak des „Ricochet“-Codes nur ein weiterer Schritt in Richtung ärgerlicher Cheat-Möglichkeiten sein wird, mit denen sich Spieler der „Call of Duty“-Titel zukünftig herumärgern müssen. Natürlich immer vorausgesetzt, dass die Berichte um den Leak den Tatsachen entsprechen.

Die Verantwortlichen von Activision selbst wollten sich zu diesem Thema bisher nicht äußern.

