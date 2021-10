Ghost Recon Frontline: Nach negativen Reaktionen wurden die Tests auf unbestimmte Zeit verschoben

Die Ankündigung des Battle Royale-Shooters "Tom Clancy's Ghost Recon: Frontline" kam nicht allzu gut bei den Spielern an. Dies hat Ubisoft Bukarest zu der Verschiebung der geschlossenen Tests bewogen, um weitere Verbesserungen vorzunehmen.

Vor kurzem hatten Ubisoft und Ubisoft Bukarest mit „Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline“ einen neuen Battle Royale-Shooter für die Konsolen und den PC angekündigt, der einen neuen Ansatz verfolgen soll. Ursprünglich hatten die Entwickler angekündigt, dass zu diesem Wochenende ein erster geschlossener Test auf dem PC stattfinden soll, der in naher Zukunft auch auf die Konsolen erweitert werden sollte.

Nicht, was die Spieler wollten

Allerdings haben sich die Entwickler dazu entschlossen, den Test auf unbestimmte Zeit zu verschieben, um den Spielern die bestmögliche Spielerfahrung zu bieten. Diese Entscheidung kommt nach den überaus negativen Reaktionen auf die Enthüllung. Die Spieler waren nicht allzu begeistert, dass Ubisoft den Team-Taktik-Shooter für eine Battle Royale-Umsetzung verwendet, statt ein kooperatives Story-Abenteuer zu enthüllen, das die schlechten Erfahrungen mit „Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint“ vergessen lässt.

In Zukunft sollten Ubisoft-Spieler eher mit mehreren Multiplayer-Titeln rechnen. Neben dem Dauerbrenner „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ sollen mit „Tom Clancy’s The Division: Heartlands“, „Tom Clancy’s XDefiant“ und eben „Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline“ die verschiedensten Arten der Multiplayer-Shooter abgedeckt werden, sodass für jeden Spieler eine passende Erfahrung zur Verfügung steht.

Dementsprechend kann man gespannt sein, wie Ubisoft in Zukunft auf Negativmeinungen der Spieler reagiert und inwiefern Verbesserungen an „Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline“ vorgenommen werden sollen.

