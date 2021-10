Marvel’s Guardians Of The Galaxy: Frisches Gameplay zeigt das Kampfsystem und einen Boss

Ende des Monats erscheint mit "Marvel's Guardians of the Galaxy" das neueste Werk aus dem Hause Crystal Dynamics. Kurz vor dem Release erreichten uns weitere Spielszenen, mit denen uns nicht nur das Kampfsystem näher vorgestellt wird. Darüber hinaus warten auch Eindrücke aus einem Bosskampf.

Langsam aber näher sich die Veröffentlichung des Action-Titels „Marvel’s Guardians of the Galaxy“, der bei den „Marvel’s Avengers“-Machern von Crystal Dynamics entstand, mit großen Schritten.

Dies macht sich nicht nur daran bemerkbar, dass uns die Verantwortlichen kürzlich sowohl mit Details zum lizenzierten Soundtrack als auch dem offiziellen Launch-Trailer bedachten. In Zusammenarbeit mit den Kollegen von IGN wurden zum Abschluss der Woche zwei weitere Videos zu „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ zur Verfügung gestellt. Das erste Video geht etwas näher auf das Kampfsystem des Action-Titels ein und liefert euch einen Eindruck von der Art und Weise, wie ihr euch in der Rolle von Star-Lord zur Wehr setzt. Im zweiten neuen Video hingegen ist ein klassischer Bosskampf zu sehen.

Auf DLCs und Lootboxen wird bewusst verzichtet

„Marvel’s Guardians of the Galaxy“ erreichte bereits Mitte September den Gold-Status und wird somit wie geplant am 26. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Am gleichen Tag erscheint eine Umsetzung für Nintendos Switch, die allerdings nur in Form einer Cloud-Version spielbar sein wird. Wie die Entwickler von Crystal Dynamics in der Vergangenheit mehrfach klar stellten, wurde „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ bewusst als Einzelspieler-Ergahrung konzipiert.

Um dafür zu sorgen, dass alle Nutzer die gleiche Spielerfahrung erhalten, wird auf Download-Inhalte und Mikrotransaktionen beziehungsweise Lootboxen verzichtet. Ihr schlüpft in die Haut des Protagonisten Star-Lord und nehmt mir euren Begleitern den Kampf gegen eine dunkle Bedrohung auf, die den Frieden in der Galaxie bedroht.

Weitere Details und Eindrücke zum neusten Marvel-Spektakel findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

