Devil May Cry: Macher gibt Update zu kommender Zeichentrickserie

Der erste "Devil May Cry"-Anime ist hierzulande auf Blu-ray und DVD erhältlich.

Vor knapp drei Jahren kündigte Film- und Serienproduzent Adi Shankar an, er arbeite an einer neuen Zeichentrickserie basierend auf Capcoms populärem „Devil May Cry“-Franchise. Anschließend wurde es jedoch sehr still um das Projekt. Zumindest bis jetzt, denn vor wenigen Tagen gab der Macher ein Update zur Produktion.

Devil May Cry: Produktion soll 2022 beginnen

In einem Interview mit TechRaptor (via Comic Book) führte Shankar kürzlich aus, die Arbeiten an der Serie würden gut voranschreiten. Inzwischen seien „alle Drehbücher der 1. Staffel fertig“, wie er erklärt. Diese habe der Produzent zusammen mit „einem sehr talentierten Autor namens Alex Larson“ geschrieben. Zuletzt steuerte Larson einige Skripts für die Netflix-Anime-Serie „Yasuke“ bei.

„Die Drehbücher sind toll und ich wollte sie so umsetzen, dass meine ‚DMC‘-Fans stolz darauf sind. Nochmals: Dies wurde von einem ‚DMC‘-Fan für ‚DMC‘-Fans entwickelt, das war der Ethos dieses Projekts“, führt Shankar anschließend weiter aus. Wie er daraufhin erklärt, werde die Produktion der neuen „Devil May Cry“-Zeichentrickserie voraussichtlich „Anfang des kommenden Jahres“ anlaufen.

Weitere Details nannte Adi Shankar derweil nicht, doch er versichert den wartenden Fans, er mache dieses Projekt nicht nur des Geldes wegen. Stattdessen arbeite er an diesem Projekt, „weil es mir am Herzen liegt und ich etwas abliefern will, das einen sehr hohen Standard hat und alles übertrifft, was ich bisher gemacht habe.“ Zuletzt arbeitete Shankar mit Netflix an der „Castlevania“-Animationsserie, die mit der neuen „DMC“-Serie verbunden sein soll.

Zum Thema: Devil May Cry: Laut Capcom eine Haupt-Marke des Unternehmens – Weitere Titel angedeutet

Es ist übrigens nicht die erste Zeichentrickserie basierend auf Capcoms „Devil May Cry“-Reihe. Bereits 2007 erschien eine Anime-Serie rund um Dämonenjäger Dante, deren Handlung zeitlich zwischen der des ersten und des vierten Spiels angesiedelt war. Produziert wurde die Serie im Studio Madhouse („Death Note“) unter der Regie von Shin Itagaki („Berserk“ (2016)). Hierzulande veröffentlichte LEONINE Anime den Titel auf Blu-ray und DVD.

Die neue „Devil May Cry“-Zeichentrickserie von Adi Shankar hat noch keinen Starttermin.

Freut ihr euch auf die neue „Devil May Cry“-Animationsserie?

