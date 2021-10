Spider-Man No Way Home: Marvel-Blockbuster das „Ende eines Franchise“?

"Spider-Man: No Way Home" zählt zu den letzten großen Blockbustern, die dieses Jahr noch in unseren Kinos starten. Laut Hauptdarsteller Tom Holland könnten zukünftige Kinofilme um die Marvel-Figur sehr anders aussehen.

"Spider-Man: No Way Home" startet Mitte Dezember 2021 in Deutschland.

Mit „Spider-Man: No Way Home“, dessen erster Trailer vor einigen Wochen einen neuen Weltrekord hinsichtlich der Aufrufe innerhalb der ersten 24 Stunden aufstellen konnte, startet dieses Jahr ein weiterer Marvel-Blockbuster in unseren Kinos. Dieser sei aus mehreren Gründen ein besonderer Film, wie der Hauptdarsteller den Kollegen von Entertainment Weekly verriet. Das Leinwand-Spektakel sei wie das „Ende eines Franchise“ behandelt worden.

Spider-Man: Filme nach No Way Home könnten sehr anders werden

Unter anderem spricht Tom Holland, der bisher in fünf Ablegern des Marvel Cinematic Universe die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft verkörperte, über die Möglichkeit weiterer Kinofilme rund um Spider-Man. Er habe das Gefühl, sollten er und seine Kollegen nochmal die Chance bekommen, in diese Welt einzutauchen, würde es sich vermutlich sehr anders anfühlen als noch in „Homecoming“, „Far From Home“ und jetzt „No Way Home“.

„Es wäre nicht mehr die ‚Homecoming‘-Trilogie“, führt der Darsteller diesbezüglich aus. Anschließend ergänzt er, die Verantwortlichen würden sich wohl „etwas Zeit lassen und versuchen, etwas anderes aufzubauen und die Filme tonal zu verändern.“ Allerdings könne er derzeit nicht sagen, ob es zu einem weiteren „Spider-Man“-Kinofilm kommen werde. Deshalb sei „No Way Home“ so behandelt worden, als würde das Franchise „zu einem Ende kommen“.

Aus diesem Grund seien die Dreharbeiten an diesem Film, insbesondere deren Abschluss, für ihn und seine Kollegen Zendaya (Michelle Jones) und Jacob Batalon (Ned Leeds) sehr besonders gewesen, wie Holland erklärt. Der letzte Drehtag sei „herzzerreißend, aber auch sehr aufregend“ gewesen, da die drei bereits seit fünf Jahren gemeinsam an diesen Filmen gearbeitet hätten. Abschließend ergänzt er diesbezüglich, es sei für ihn womöglich „der beste Tag, den ich je am Set hatte“ gewesen, da sie diesen Moment miteinander teilen konnten.

„Spider-Man: No Way Home“ startet am 16. Dezember 2021 in den deutschen Kinos.

Würdet ihr euch nach „Spider-Man: No Way Home“ eine Neuausrichtung der Filmreihe wünschen?

