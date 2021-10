The Day Before: Offiziell für PlayStation 5 und Xbox Series X bestätigt

Der Publisher MyTona und das zuständige Entwicklerstudi Fntastic haben einen offiziellen Erscheinungstermin für die PC-Version des Survival-MMOs „The Day Before“ bekanntgegeben. Demnach sollen PC-Spieler ab dem 22. Juni 2022 in den Genuss des post-pandemischen Amerikas kommen können. Allerdings ist dies nicht die einzige Ankündigung, die die Verantwortlichen vorgenommen haben.

Denn „The Day Before“ soll auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht werden. Indes kann man diesbezüglich noch keinen groben Erscheinungszeitraum nennen.

Das Open-World-Survival-MMO wird die Spieler mit fleischfressenden Infizierten konfrontieren, wobei man sich auch mit den verbliebenen Überlebenden in die Haare bekommen wird. Schließlich sind Nahrung, Waffen und Autos nur begrenzt verfügbar. Die Spieler begeben sich auch auf die Suche nach Antworten, nachdem sie alleine in einer Welt aufwachen, an die sie sich nicht mehr erinnern.

Mehr zum Thema: The Day Before – Für PS5 und Xbox Series X/S? Statement der Entwickler

Ein neues Video, das IGN bereitgestellt hat, gewährt uns auch einen weiteren Einblick in „The Day Before“. Wir haben das Video für euch unterhalb des Artikels eingebunden.

Offizielle Features von „The Day Before“

Überlebe um jeden Preis – Durchsuche verlassene Fahrzeuge, Häuser und Wolkenkratzer und plündere Ressourcen.

– Durchsuche verlassene Fahrzeuge, Häuser und Wolkenkratzer und plündere Ressourcen. Betritt Orte, an die sich sonst niemand traut – Erledige die Infizierten und andere Spieler mit realistischen Waffen – werde in der neuen Welt zur Legende.

– Erledige die Infizierten und andere Spieler mit realistischen Waffen – werde in der neuen Welt zur Legende. Entdecke die riesige post-pandemische Welt – Erforsche die wunderschönen, aber gefährlichen Orte in atemberaubend detaillierten Fahrzeugen.

– Erforsche die wunderschönen, aber gefährlichen Orte in atemberaubend detaillierten Fahrzeugen. Finde eine Kolonie von Überlebenden – Hilf bei der Wiederherstellung der Gesellschaft, wie sie vor der Pandemie war, bevor es zu spät ist. In der Kolonie der Überlebenden kannst du deine Beute verkaufen und gefahrlos mit anderen Spielern kommunizieren.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Day Before