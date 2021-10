Apex Legends: Animierte Banner sorgen weiter für Abstürze – Bugfix in Arbeit

"Apex Legends": Die Spieler klagen weiter über technische Probleme.

In den letzten Monaten mussten sich die Entwickler von Respawn Entertainment immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, dass das Studio nur halbherzig gegen technische Probleme vorgeht, mit denen die Community des Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“ zu kämpfen hat.

Zuletzt klagten die Spieler beispielsweise immer wieder über einen Bug, der auftreten kann, wenn einer oder mehrere Nutzer eines Teams eines der epischen animierten Banner verwenden. Ist dies der Fall, kann „Apex Legends“ bereits vor dem Start einer Partie abstürzen. Ein Nutzer, den der Fehler laut eigenen Angaben ungemein frustriert, hakte kürzlich bei Respawn Entertainment nach und fragte nach dem aktuellen Stand der Dinge.

Die schlechte Nachricht vorweg: Wann mit einem Patch zu rechnen ist, der die Probleme mit den animierten Bannern aus der Welt schafft, ist weiterhin unklar. In ihrer Antwort wiesen die Verantwortlichen von Respawn Entertainment lediglich darauf hin, dass derzeit an einer Lösung des Problems, das sich recht kompliziert gestaltet, gearbeitet wird.

„Ja es nervt, aber die Entwickler arbeiten dran“, so ein Sprecher von Respawn Entertainment kurz und knapp. „Es ist einfach nur eine dieser Sachen, die zehn Mal komplizierter sind, als ihr es erwartet.“ Um den Fehler bestmöglich zu umgehen, rufen betroffene Spieler dazu auf, auf die animierten Banner zu verzichten und wenn möglich erst einmal nur mit Freunden zu spielen, die das Ganze ähnlich handhaben.

„Apex Legends“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich.

Yeah it sucks, team’s on it. Just one of those things that’s 10X more complicated that you’d expect

— Ryan K. Rigney (@RKRigney) October 13, 2021