Call of Duty Vanguard: Launch-Trailer stimmt auf die baldige Veröffentlichung ein

Obwohl die Veröffentlichung des First-Person-Shooters „Call of Duty: Vanguard“ noch zweieinhalb Wochen auf sich warten lässt, haben die Verantwortlichen von Activision, Sledgehammer Games und Treyarch einen kurzen, actionreichen Launch-Trailer bereitgestellt, der noch einmal einen Eindruck von den Inhalten gewährt, die die Spieler erwarten werden.

Kampagne, Multiplayer und Zombies

Unter anderem können sich die Spieler auf eine Kampagne einstellen, die verschiedene Schauplätze des Zweiten Weltkriegs abhandelt und die Soldaten auf der ganzen Welt einsetzt. Selbstverständlich werden auch ein umfangreicher Multiplayer und eine neue Zombie-Erfahrung im Gesamtpaket enthalten sein.

Im Multiplayer werden von Beginn an 20 unterschiedliche Karten zur Verfügung stehen. Das ist die größte Anzahl an Karten, die jemals zum Launch in einem „Call of Duty“ enthalten waren. Mit „Champion Hill“ wird auch ein komplett neuer Modus eingeführt, in dem mehrere Zweier-Teams nach und nach gegeneinander antreten, um zu bestimmen, wer als letztes übrig bleibt.

In der neuen Zombie-Kampagne wird die Geschichte aus „Call of Duty: Black Ops Cold War“ weitererzählt, sodass man einen weiteren Blick in die Dunkeläther-Geschichte erhält. Mit „Der Anfang“ wird eine weitläufige Karte geboten, wie man in der vergangenen Woche gezeigt hat.

„Call of Duty: Vanguard“ wird am 5. November 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC in den weltweiten Handel kommen. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

