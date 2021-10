Elden Ring: Release des Rollenspiels verschoben – Neuer Termin & Netzwerktest angekündigt

"Elden Ring" erscheint später als geplant.

Wie vor gar nicht allzu langer Zeit bekannt gegeben wurde, sollte das von den „Dark Souls“-Machern von From Software entwickelte Action-Rollenspiel am 20. Januar 2022 das Licht der Welt erblicken.

Zum Start in die neue Woche lieferten uns From Software und der verantwortliche Publisher Bandai Namco Entertainment ein unerfreuliches Status-Update zu „Elden Ring“ und räumten ein, dass der Release des Rollenspiels verschoben werden musste. In der offiziellen Begründung heißt es, dass die Entwickler noch etwas mehr Zeit benötigen, da „die Tiefe und strategische Freiheit des Spiels die ursprünglichen Erwartungen übertroffen haben“ und ein entsprechendes Feintuning voraussetzen.

Mit etwas Glück erhalten ausgewählte Spieler allerdings schon in Kürze die Möglichkeit, selbst Hand an das neueste Werk der „Dark Souls“-Macher zu legen und die magische Welt von „Elden Ring“ auf eigene Faust zu erkunden. So wird im kommenden Monat ein geschlossener Netzwerk-Test stattfinden, mit dem die Online-Funktionen auf Herz und Nieren getestet werden sollen. Wer sein Glück versuchen und sich für eine Teilnahme an dem am 12. November 2021 startenden Test registrieren möchte, kann dies auf der offiziellen Website tun.

Aufgrund der heutigen Verschiebung dürfte euch sicherlich die Frage unter den Nägeln brennen, wann „Elden Ring“ denn nun erscheinen soll. Diesbezüglich sorgten From Software beziehungsweise Bandai Namco Entertainment erfreulicherweise für Klarheit und gaben bekannt, dass sich der Release von „Elden Ring“ lediglich um wenige Wochen nach hinten schieben wird.

Als neuer Releasetermin wurde in der heutigen Mitteilung der 25. Februar 2022 ausgerufen. Erscheinen wird das knackige Action-Rollenspiel für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S. Da ein kostenloses Next-Gen-Upgrade unterstützt wird, könnt ihr eure PS4- beziehungsweise Xbox-Version zu einem späteren Zeitpunkt ohne weitere Kosten einem Upgrade auf die PS5- oder Xbox Series X/S-Fassung unterziehen.

