PS5: Neues PS Store-Feature und ein altes Problem

Der PlayStation Store hat ein neues Feature erhalten.

Shūhei Yoshida, der ehemalige Präsident der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, scheint nach wie vor ein begeisterterer Spieler zu sein. In diesem Zusammenhang rührt er auf Twitter die Werbetrommeln für ein neues Feature, das auf der PS5 künftig die Nutzung des PlayStation Stores erleichtern soll.

Mit dem jüngsten Update hat sich Sony dazu entschlossen, der Homepage des PlayStation Stores den Abschnitt „Neue Spiele“ hinzuzufügen. Der Bereich befindet sich unter der Registerkarte „Aktuelles“ oben links im Store und soll für die dringend benötigte Sichtbarkeit der vielen Spiele sorgen, die jede Woche neu in den PlayStation Store kommen.

„Der PS Store auf der PS5 hat jetzt einen ‚Neue Spiele‘-Bereich auf der Startseite, der es super einfach macht, neu veröffentlichte Spiele zu finden“, so Yoshida in seinem Tweet.

PS Store on PS5 now has „New Game“ strand on top page, making it super easy to find newly released games 😀 #PS5Share pic.twitter.com/Y5ChPxfG6Z

— Shuhei Yoshida (@yosp) October 16, 2021