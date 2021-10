The Last of Us TV-Serie: Neue Bilder vom Set lassen etwas vermissen

"The Last of Us" erscheint im kommenden Jahr als TV-Serie. Neue Bilder vom Set lassen einige Fans allerdings daran zweifeln, dass der Look von Joel wirklich authentisch ist.

Einen genauen Termin gibt es für die TV-Serie noch nicht.

Die Produktion der TV-Serie zu „The Last of Us“ läuft weiterhin auf Hochtouren. Und erneut trafen Bilder vom Set ein, auf denen unter anderem der Schauspieler Pedro Pascal zu sehen ist. Doch die Bilder sorgen nicht nur für Begeisterung, da Pascal, der in der Serie die Rolle von Joel übernimmt, einen deutlich weniger auffallenden Bart als die Spielfigur hat.

Das ist nicht Joel

Viele Fans sind der Meinung, dass der mit einem sehr dezenten Bart bestückte Pedro Pascal nicht so recht zu Joel aus „The Last of Us“ passt. „Das ist nicht Joel“, heißt es in einem eigenständigen, in dem ebenfalls gewitzelt wird: „Sie haben ihm nicht genug bezahlt, um sich einen Vollbart wachsen zu lassen“, meint ein Teilnehmer.

Ein anderer Fan spekulierte: „Sie haben wahrscheinlich entschieden, dass kein Bart besser aussieht als ein falscher Bart, da Pedro Pascal nie wirklich volle Gesichtsbehaarung hatte.“

Nachfolgend könnt ihr euch die neuesten Bilder vom Set der TV-Umsetzung von „The Last of Us“ anschauen und selbst entscheiden, ob das Aussehen des Schauspielers zur berühmten Videospielfigur passt. Zu sehen sind letztendlich Bella Ramsey (Ellie), Pedro Pascal (Joel) and Anna Torv (Tess):

New exclusive photos of Bella Ramsey (Ellie), Pedro Pascal (Joel) and Anna Torv (Tess) on the set of The Last of Us in Calgary, AB. pic.twitter.com/Hzt5NTdVrc — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) October 18, 2021

New behind the scenes video of #TheLastofUs on HBO.

Pedro Pascal, Bella Ramsey and Anna Torv. 🎥 QuaaludeLove on reddit pic.twitter.com/iPBsBEfU8N — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) October 16, 2021

Pedro Pascal on the set of The Last of Us.

📷 @RKM17 #hbo pic.twitter.com/R2jb97uX5w — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) October 14, 2021

Die Dreharbeiten zu „The Last of Us“ wurden bereits im vergangenen Sommer gestartet. Der Start der Serie soll wiederum im kommenden Jahr erfolgen. Älteren Meldungen zufolge wurde ein Budget für ein achtstaffeliges Format freigegeben, was einen enormen Umfang vermuten lässt.

Mehr zur TV-Serie von The Last of Us:

Produziert wird die TV-Serie in Zusammenarbeit mit PlayStation Productions – einem Unternehmen, das von Sony Interactive Entertainment mit dem Ziel gegründet wurde, die wichtigsten Spielemarken des Unternehmens in Filme und Serien einfließen zu lassen. Mehr zu „The Last of Us“, darunter zahlreiche Bilder vom Drehort, ist in der verlinkten Themen-Übersicht zusammengefasst.

